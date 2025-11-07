Novak Djokovic: Erst überrascht, dann typisch "Djoker"

Novak Djokovic feierte am Donnerstag beim ATP 250er-Turnier in Athen gegen Nuno Borges einen souveränen Zweisatzerfolg und den Halbfinaleinzug. Der Serbe war vom Niveau seines Gegners zunächst überrascht, konzentrierte sich dann jedoch auf seine üblichen Stärken.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 23:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic war von der Leistung des Portugiesen Nuno Borges durchaus angetan.

Dass einen erfahrenen Spieler wie Novak Djokovic auf der ATP Tour nichts mehr überraschen kann, ist eine nachvollziehbare Annahme. Doch der Serbe gab nach seinem Viertelfinale am Donnerstag im On-Court-Interview zu, dass er seinen Kontrahenten Nuno Borges nicht so stark erwartet habe: „Ich war überrascht, wie gut er gespielt hat.“

Allzu tief dürfte der Schock bei der langjährigen Nummer eins dann doch nicht angehalten haben. Nach der Satzführung im Tiebreak ging der zweite Satz dann zumindest etwas deutlicher an Djokovic, der sich auf die entscheidenden Punkte konzentrierte. „Nur ein paar Punkte haben darüber entschieden, wer heute als Sieger vom Court geht“, gab Djokovic anschließend zu Protokoll und unterstrich damit den Aspekt der mentalen Überlegenheit.

Djokovic jagt Bestmarke von Connors

Für Novak Djokovic geht es am heutigen Freitag gegen Yannick Hanfmann um den Einzug in das Endspiel seiner neuen Wahlheimat Athen. Der 38-Jährige könnte bei einem weiteren Sieg am Samstag um ATP-Titel Nummer 101 spielen. Der ewige Rivale Roger Federer liegt mit 103 Triumphen knapp vor dem „Djoker“. Doch dieser dürfte noch mehr auf die 109 Titel von Jimmy Connors schielen. Mehr hat keiner. Noch nicht.

Gegen den Deutschen siegte Novak Djokovic vor einigen Wochen beim Masters in Shanghai in drei Sätzen. Yannick Hanfmann wird erneut allesversuchen, um die Partie eng zu halten. Im besten Fall gelingt dem Qualifikanten die Satzführung, denn nach eigener Satzführung verlor Novak Djokovic in diesem Jahr bisher kein Match. Das war in 29 Duellen in 2025 der Fall. Allerdings muss jede Serie auch irgendwann mal reißen.

Hier das Einzel-Tableau in Athen