Novak Djokovic hofft auf den Zusatzfaktor Familie

Novak Djokovic hat erstmals beim Saisonauftakt in Australien seine Familie dabei. Für den Olympiasieger eine zusätzliche Motivation, um endlich den ersehnten 25. Titel auf Grand-Slam-Ebene zu realisieren.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.01.2025, 23:51 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic strebt in Australien den nächsten Grand-Slam-Triumph an.

Mit zwei Siegen beim ATP 250er-Event in Brisbane konnte Novak Djokovic eine erfolgreiche Rückkehr auf die ATP Tour feiern. Nach den US Open spielte der Serbe nur noch beim Masters in Shanghai auf der Tour und schlug beim Davis Cup für das serbische Team auf.

Der Weltranglistensiebte möchte den Fokus im Spätherbst der Karriere auf die großen Höhepunkte legen. Das sind die Grand Slams, doch auch der Davis Cup bzw. das serbische Team liegt Djokovic am Herzen. Bei der leidenschaftlichen Fangemeinde Serbiens durchaus verständlich.

Novak Djokovic geht neue Wege

Doch nach vielen Jahren gibt es auch für den Tourveteranen noch Neuerungen im Turnieralltag. Erstmals wird Novak Djokovic von seiner Familie beim Saisonauftakt in Australien begleitet. Eine Randnotiz, die jedoch vor allem bei den Australian Open einen entscheidenden Faktor mit sich bringen könnte. Sicherlich werden Ehefrau Jelena und die Kinder keine Matches auf dem Court gewinnen, der Wohlfühlfaktor beim „Happy Slam“ steigt jedoch.

„Meine Familie ist hier, um mich zu unterstützen. Das funktioniert richtig gut. Ich fühle mich großartig auf dem Court“, gibt Novak Djokovic nach den ersten Tagen zu Protokoll.

Nach der Verpflichtung von Andy Murray als neuen Coach geht Novak Djokovic also einen weiteren neuen Weg, um gewisse letzte Prozentpunkte für das Ziel Grand-Slam-Titel Nummer 25 herauszukitzeln. Und der „Djoker“ hat ein perfektes Vorbild für diese Konstellation: Tenniszirkus mit Familienfaktor hat auch schon Roger Federer nicht geschadet.