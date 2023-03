Novak Djokovic, Indian Wells und Miami: Muss nun Joe Biden ran?

Der Start von Novak Djokovic bei den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami wackelt nach wie vor heftig. Muss nun der US-Präsident helfen?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.03.2023, 09:16 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Aufgrund seiner nicht vorhandenen Impfung gegen das Coronavirus hatte Novak Djokovic bereits im Vorjahr alle Turniere in den USA verpasst - die Einreise war ihm untersagt worden. Umso bemerkenswerter, dass der Djoker ohne die wertvollen Punkte der US-Events (u.a. Indian Wells, Miami, Cincinnati, US Open) aktuell wieder an der Spitze der Weltrangliste thront.

Das Szenario könnte sich jedoch wiederholen, zumindest für die Masters-Turniere in Indian Wells und Miami: Die USA hatten ihre Voraussetzung einer Impfung zur Einreise von Nicht-US-Einwohnern bis zum 10. April verlängert.

Djokovic hofft nach wie vor auf eine Lösung und bekommt Unterstützung.

Wie Floridas Senator Rick Scott in der Nacht am Freitag mittteilte, habe das Department of Homeland Security eine Ausnahmegenehmigung für Djokovic abgelehnt. Zusammen mit Kollege Marco Rubio hat er daraufhin ein Schreiben an US-Präsident Joe Biden aufgesetzt, um Djokovic ins Land zu lassen.

Auch USTA und US Open unterstützen Djokovic

Auch der US-Tennisverband USTA und die US Open machten ihre Hoffnung um eine Djokovic-Einreise öffentlich. "Novak Djokovic ist einer der größten Champions, die unser Sport je gesehen hat", so ein Tweet der US Open. Man hoffe, dass seine Petition erfolgreich sein werde und seine Fans ihn in Indian Wells und Miami sehen könnten.

Djokovic selbst hatte in Dubai erklärt, auf eine schnelle Erlaubnis der US-Behörden zu hoffen. Und andernfalls noch vor der Auslosung zurückzuziehen (sonst würde das Draw durcheinandergewirbelt werden). Diese findet am Montag, den 6. März um 15 Uhr Ortszeit in Indian Wells statt.

Djokovic erklärte ebenso, im Falle eines Nichtantritts bei den großen Hartplatz-Events in Kalifornien und Florida wohl schon seine Vorbereitung auf Sand zu beginnen.

Der 35-Jährige war am Freitag im Halbfinale von Dubai gegen Daniil Medvedev ausgeschieden, nach einer bis dato makellosen Bilanz im Jahr 2023 mit Turniersiegen in Adelaide und bei den Australian Open.