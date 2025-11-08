Novak Djokovic: Lob für das Athener Publikum und auch für Yannick Hanfmann

Novak Djokovic zeigte sich nach dem Finaleinzug beim ATP 250er-Turnier in Athen sehr zufrieden. Und überschütte das griechische Publikummit viel Lob, von dem auch Halbfinal-Gegner Yannick Hanfmann ein bisschen abbekommen sollte.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 23:07 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic sammelt beim Publikum in Athen viele Pluspunkte.

Für Novak Djokovic verlief am Ende des Halbfinalduells mit Yannick Hanfmann alles nach Plan. Ein Zweisatzerfolg sorgte für den Finaleinzug und die Chance auf den ersten Titel in der griechischen Hauptstadt, die seit einigen Monaten die neue Wahlheimat des Serben ist.

Beseelt vom glücklichen Gefühl über den Finaleinzug hielt sich Novak Djokovic im anschließenden On-Court-Interview nicht mit warmen Worten an das Publikum zurück: “Jedes Mal, wenn ich hier reinkommen, bin ich überwältigt.”

Natürlich waren dem Tennisgroßmeister viel Applaus und Jubel sicher. Doch Djokovic setzte noch einen drauf. “Ich habe in vielen Arenen gespielt, aber ich kann sagen, dass diese hier zu den drei Besten auf der Welt gehört”, fügte der 38-Jährige an und war sich eines weiteren großen Jubels sicher. Da ist jemand in Athen angekommen.

Hanfmann war "große Bedrohung"

Lob hatte der Serbe auch für seinen Gegner übrig. Laut Djokovic stellte der Deutsche eine “große Bedrohung” dar. Vor allem den Serve des gebürtigen Karlsruhers erachtete der hochdekorierte „Djoker“ als besonders gefährlich. Für Hanfmann trotz der Niederlage sicherlich eine nette Randgeschichte, spielte der deutsche Davis-Cup-Spieler doch zuletzt in erster Linie oft auf der Challenger Tour.

Doch auch diese Gefahr konnte Novak Djokovic eindrucksvoll bannen und spielt am heutigen Samstag um ATP-Titel 101. Gegner ist Lorenzo Musetti, der sich in drei Sätzen gegen Sebastian Korda durchsetzen konnte. Fürden Italiener geht es gleichzeitig auch um das letzte Ticket bei den ATP Finals in Turin. Nur der Titelgewinn würde eine sichere Teilnahme bedeuten. Sonst müsste der 23-Jährige auf eine kurzfristige Absage hoffen.

