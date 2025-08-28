Novak Djokovic mit dem nächsten Rekord-Meilenstein

Auch wenn der 25. Grand-Slam-Titel weiterhin das ganz große Ziel von Novak Djokovic darstellt, nimmt er andere Rekordmarken immer gerne mit. Durch seinen Sieg gegen den US-Amerikaner Zachary Svajda feierte der Serbe seinen 191. Grand-Slam-Matchsieg auf Hartplatz und zog dadurch mit Roger Federer gleich.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 14:32 Uhr

© Getty Images Mit einer Anspielung auf das Hobby seiner Tochter feierte Novak Djokovic mit der "Geiger-Geste" seinen 191. Match-Erfolg auf Hartplatz bei einem Major.

Körperlich machte Novak Djokovic bislang bei den US Open 2025 alles andere als einen guten Eindruck, wodurch sich große Zweifel auftun, ob sich der serbische Ausnahmespieler in New York seinen großen Traum erfüllen kann. Nicht weniger als sein 25. Major-Titel treibt den langjährigen Weltranglistenersten an, weiterhin alles erdenkliche auf dem Court zu versuchen, um sich endlich mit dieser Zahl in der Rekordliste zu verewigen.

Immerhin einen anderen Rekord konnte der 38-jährige Djokovic im Big Apple bereits nach seinem Zweitrundensieg einstellen. Durch seinen Erfolg gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Zachary Svajda konnte der Olympiasieger von Paris seinen 191. Matchsieg bei einem Major auf Hard-Court einfahren und damit zur Schweizer Legende Roger Federer aufschließen, dem dieses Kunststück in seiner aktiven Karriere ebenfalls gelungen war.

Somit wird der Davis-Cup-Champion von 2010 in seinem Match gegen den Briten Cameron Norrie nicht nur das große Ganze, sondern auch die alleinige Vorherrschaft in dieser Statistik im Blick haben. Gefahr von hinten droht dem Belgrader aktuell übrigens nicht. Direkt hinter dem Maestro und ihm rangieren mit Rafael Nadal (144 Siege), Andre Agassi (127 Siege) und Pete Sampras (116 Siege) nur Spieler, die ihre Karriere bereits endgültig beendet haben.

