Novak Djokovic: Nach den US Open winkt die Nummer eins

Mit nur einem einzigen Sieg bei den US Open würde Novak Djokovic den Spanier Carlos Alcaraz an der Spitze der Weltrangliste ablösen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.08.2023, 08:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Noch hat Carlos Alcaraz in der Weltrangliste die Nase vorne

Der Kampf um die Nummer eins spitzt sich zu: Nach seinem Turniersieg in Cincinnati trennen Novak Djokovic in der Weltrangliste nur mehr 20 Punkte von Branchenprimus Carlos Alcaraz. Schon nach den US Open (28. August bis 10. September) könnte der Serbe das Ranking wieder anführen, hat er nach der Vorjahres-Absage in New York doch keine Punkte zu verteidigen.

Gänzlich anders stellt sich die Ausgangslage bei Carlos Alcaraz dar. Dem 20-Jährigen könnten nach seinem Triumph vor zwölf Monaten bis zu 2000 Zähler aus der Wertung fallen. Allenfalls kann der spanische Youngster in Flushing Meadows keine Punkte dazugewinnen.

Djokovic genügt bei den US Open ein Erstrundensieg

Sollte Alcaraz seinen US-Open-Titel also nicht verteidigen, würde Djokovic unabhängig von seinem eigenen Abschneiden wieder die Führung in der Weltrangliste übernehmen. Doch die Rechnung ist aus Sicht des 36-jährigen Serben sogar noch einfacher: Schon ein Erstrundensieg in New York würde Djokovic für die Rückkehr an die Spitze des Rankings reichen.

Wie unwahrscheinlich eine Auftaktniederlage der langjährigen Weltranglistenersten ist, zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher. Seit den Australian Open 2006, als Djokovic dem US-Amerikaner Paul Goldstein in vier Sätzen unterlag, kam er bei Grand-Slam-Turnieren stets über die erste Runde hinaus.

Alcaraz im Race 510 Punkte vor Djokovic

Etwas anders wäre die Ausgangsposition für Alcaraz übrigens gewesen, hätte er im Cincinnati-Finale seinen Matchball verwandelt. Dann hätte Djokovic in New York - bei einem Turniersieg des Spaniers - das Finale erreichen müssen, um Weltranglistenplatz eins zurückzuerobern.

Insgesamt hat Alcaraz dennoch gute Chancen, auch die Saison 2023 als Branchenprimus abzuschließen. Im Race to Turin liegt der amtierende Wimbledon-Champion derzeit 510 Zähler vor Djokovic.

Hier das aktuelle ATP-Ranking

Hier das aktuelle Race to Turin