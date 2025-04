Novak Djokovic: „Neue Situation“ - und der Abschied für immer aus Madrid?

Novak Djokovic hat nach seinem Ausscheiden in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid gegen Matteo Arnaldi nicht ausgeschlossen, dass er als aktiver Spieler nicht mehr in die Caja Magica zurückkehren wird.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.04.2025, 08:21 Uhr

© Getty Images Ein Abschied für immer aus der Caja Magica? Novak Djokovic am Samstag in Madrid

Von Jens Huiber aus Madrid

Novak Djokovic weiß, was von einem Tennisprofi erwartet wird. Und zu den Pflichten gehört eben, den Reportern nach einem Match Rede und Antwort zu stehen. Manche Spieler lassen sich dafür gerne mal ein, zwei (auch drei!) Stunden nach Matchende Zeit. Djokovic geht es eher Schneide an. Unvergessen seine Pressekonferenz in Roland-Garros 2018 nach dem Ausscheiden gegen Marco Cecchinato im Viertelfinale. Da wollte es Djokovic schnell hinter sich bringen, ließ die Reporter im kleinen Interview-Raum 2 antreten, weil der große besetzt war. Und beantwortete dann mit einer Ausnahme nur Fragen in seiner Muttersprache.

Am gestrigen Samstag in Madrid war das Tempo ähnlich hoch, die Stimmung aber bei weitem nicht so angespannt. Djokovic hatte Minuten zuvor gegen Matteo Arnaldi mit 3:6 und 4:6 verloren, „gegen einen besseren Spieler“, wie er gleich anmerkte. In Monte-Carlo war das Aus ebenfalls schon im ersten Match gegen Alejandro Tabilo gekommen.

Djokovic nicht als einer der Favoriten nach Roland-Garros?

Es sei eine neue Situation für ihn, nicht mehr in der Annahme zu Turnieren zu kommen, dass er diese auch gewinnen kann. Nun muss man natürlich festhalten, dass Novak Djokovic vor gar nicht allzu langer Zeit im Endspiel von Miami gestanden war. Und bei den Australian Open Anfang 2025 nach einem mitreißenden Sieg gegen Carlos Alcaraz erst im Halbfinale gegen Alexander Zverev verletzt aufgeben musste.

Das Wichtigste, sportlich gesehen, seien die Grand-Slam-Turniere, betonte Djokovic auch in Madrid. Nach den Eindrücken bisher würde er allerdings nicht als einer der großen Favoriten nach Roland-Garros fahren. Um aber gleich anzufügen: „Wer weiß - vielleicht geht es dann ja doch besser als gedacht?“

Das Pressegespräch dauerte jedenfalls gerade mal fünf Minuten lang. Und es könnten die letzten Worte gewesen sein, die Novak Djokovic als aktiver Spieler beim vierten ATP-Masters-1000-Turnier eines Tennisjahres gesprochen hat. Denn auf die Frage, ob der von Arnaldi verwandelte Matchball seine, also Djokovic´, Auftritte in der Caja Magica für immer beendet habe, kam ein: „Das ist möglich.“ Und so wie es Djokovic annoncierte, scheint dies sogar sehr möglich zu sein.

