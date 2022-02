Novak Djokovic über Indian Wells: "So wie es heute aussieht, kann ich dort nicht spielen"

Novak Djokovic (ATP-Nr. 1) hat aktuell beim ATP-Turnier in Dubai seinen Start ins Tennisjahr 2022 gefeiert, mit einem Auftakterfolg am Montag. Wie es nach Dubai für ihn weitergeht, scheint offen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.02.2022, 09:55 Uhr

© getty Novak Djokovic

Etwas stotternd, aber am Ende überzeugend und in den entscheidenden Phasen nervenstark: So hat Novak Djokovic seine Saison 2022 begonnen, mit etwas Verspätung aus bekannten Gründen. Gegen Lorenzo Musetti musste er beim 6:3, 6:3 zwar sieben Breakbälle abwehren, aber zeigte sich letztlich gut in Schuss. Beweglich, als er einen gegen den Lauf gespielten Slice noch abfing (und den Punkt machte), und in Schuss, als er, für seine Verhältnisse unüblich, eine Vorhand mitten im Ballwechsel aus recht neutraler Lage zum Punkt ins Feld schoss.

Djokovics Draw in Dubai, es könnte einfacher sein - jetzt warten Karen Khachanov, danach stünde Roberto Bautista Agut zur Debatte und Denis Shapovalov, aber die Frage, die immer mitschwingt, ist freilich auch die, wie es für den Djoker weitergeht.

Djokovic wird Indian Wells wohl verpassen

Denn die übliche US-Tour, mit den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami wird Djokovic wohl verpassen. "So wie es heute aussieht, nein", so seine Antwort auf die Frage einer Teilnahme. "Weil ich nicht in die USA einreisen kann. So wie es aktuell aussieht, kann ich Indian Wells nicht spielen."

Zur Einreise in die USA schreibt man aktuell zwingend eine Impfung gegen Corona vor, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die wohl alle nicht auf Djokovic zutreffen. Wobei Djokovic nichts gänzlich ausschließen will. "Wir werden sehen, was passiert. Einige Dinge können sich ändern in den kommenden Wochen."

Wobei Djokovic wohl eher eine Aufweichung der Vorschriften erhofft als eine Impfung in Betracht ziehen wird. Dass er nicht plant, sich gegen COVID impfen zu lassen, hatte er in der vergangenen Woche in einem Interview mit der BBC klargemacht. Auch wenn er deswegen einige große Turniere verpassen werde.

Das Gute aus seiner Sicht: Für die Sandplatztour in Europa sieht es möglicherweise anders aus. Nach Italien und Spanien könnte Djokovic, nach aktuellem Stand, auch mit negativen Testergebnissen einreisen.