Wie geht es weiter für Novak Djokovic?

Welche Turniere will Novak Djokovic in den kommenden Wochen spielen - und was sagen die Turnierbosse? Ein Überblick.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2022, 12:52 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Es ist ruhig geworden um Novak Djokovic in den letzten Wochen, nachdem er vor Beginn der Australian Open die gesamte Weltpresse - auch außerhalb des Sports - in Atem gehalten hatte. Mit der Ausweisung aus Australien hat sich Djokovic erst mal zu Hause eingemuggelt.

Aber wie geht es weiter für den Weltranglisten-Ersten? Klar ist: Ohne Impfung wird es schwer für Djokovic, die großen Turniere zu spielen. Denn die gaben teilweise bereits bekannt, dass nur geimpfte Personen aufs Gelände dürfen. Und man Djokovic als eine solche auch gerne begrüßen würde.

Djokovic ist zunächst für das ATP-500er-Turnier in Dubai gemeldet (21. bis 26. Februar), für eine Einreise in die Vereinigten Arabischen Emirate ist eine Impfung bislang nicht vorgeschrieben.

Danach aber wird es spannend: Beim ersten Masters-Turnier des Jahres in Indian Wells (7. bis 20. März) ist eine COVID-19-Impfung wohl Voraussetzung, generell gilt für die Einreise in die USA die Voraussetzung einer vollständigen Impfung. Nur wenige Ausnahmen werden offiziell bewilligt, für Djokovic käme wohl als einzige eine Kontraindikation gegen eine Coronaimpfung in Betracht (andere Ausnahmen betreffen Kinder, diplomatische Reisen, Notfälle usw.).

Das würde damit auch für das anschließende Masters-Event in Miami gelten (21. März bis 3. April).

Wo spielt Djokovic auf Sand?

Wo Djokovic in der darauf folgenden Sandplatzsaisonspielen will, ist noch fraglich. Beim Masters-Turnier in Monte Carlo (9. bis 17 April) könnte er wohl an den Start gehen, für eine Einreise nach Frankreich käme er nach aktueller Lage mit negativen PCR-Tests weiter. Djokovic wohnt ja in Monte Carlo, dort hatte Turnierdirektor Zeljko Franulic sich zuletzt dahingehend geäußert, als dass Djokovic eben die staatlichen Voraussetzungen einhalten müsse. Ob man beim Turnier selbst eine Impfung zum Beschreiten des Geländes voraussetzt, ist bislang nicht bekannt.

Djokovic will sich in den kommenden Tagen äußern

Serbischen Medien habe zudem vermeldet, dass Djokovic beim Heimturnier in Belgrad an den Start gegen will (18. bis 24. April).

Nach Spanien (Madrid Open, 1. bis 8. Mai) und Italien (Rom, 8. bis 15. Mai) käme Djokovic ebenfalls mit negativen PCR-Tests, inwieweit die Turniere selbst eine Impfung zur Teilnahme voraussetzen, scheint noch offen.

Djokovic selbst hatte vor wenigen Tagen bekannt gegeben, sich bald über die Geschehnisse in Australien äußern zu wollen. Ob er dann auch einen Ausblick auf seine Planung - oder gar seinen Impfstatus - geben wird? Man darf gespannt sein.