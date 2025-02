Novak Djokovic und Andy Murray setzen Zusammenarbeit fort

Novak Djokovic und Andy Murray werden auch in den kommenden Monaten zusammenarbeiten. Der Brite bleibt vorerst bis Wimbledon fix an Bord.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2025, 20:20 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Andy Murray setzen ihre Zusammenarbeit fort

Novak Djokovic und Andy Murray werden auch in den kommenden Wochen und Monaten gemeinsam auf der Tour unterwegs sein. Wie "The Times” am Montagabend berichtete, haben sich die beiden auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit geeinigt. Demnach wird Murray zumindest bis Wimbledon Trainer des 24-fachen Grand-Slam-Champions bleiben.

Bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier in Melbourne hatte Djokovic das Halbfinale erreicht, musste in diesem gegen den Deutschen Alexander Zverev aber aufgeben. Nach den Australian Open hatte der langjährige Weltranglistenerste offen gelassen, ob Murray auch in Zukunft an seiner Seite sein werde. Dieser Fall ist nun offenbar eingetreten.

Djokovic kehrt in Doha auf die Tour zurück

Eine offizielle Bestätigung von Djokovic oder Murray gibt es noch nicht, schon bald dürfte sich der Serbe zu dieser Thematik aber auch öffentlich äußern. Schließlich wird er in der kommenden Woche beim ATP-500-Turnier in Doha an den Start gehen. Ob Murray in Katar dabei sein wird, ist unklar.

Die Vorbereitung auf das Event in Doha hat Djokovic allenfalls bereits aufgenommen, erhielt er doch zuletzt grünes Licht von den Ärzten. "Die Verletzung ist zu fast 100 Prozent ausgeheilt. Ich bin bereit, weitere Siege zu holen", sagte der 37-Jährige in einem Interview mit der montenegrinischen Zeitung “Vijesti”.