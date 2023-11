Novak Djokovic und die Aura des Erfolges

Novak Djokovic hat mit seinem beeindruckenden Saison-Finish mal wieder gezeigt, in welcher Liga er spielt. Ein wichtiges Zeichen auch an seine junge Konkurrenz für 2024.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.11.2023, 21:06 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Hatte man im Sommer nach dem Wimbledonfinale mal wieder von einer Wachablösung geschrieben? Carlos Alcaraz hatte hier den siebenfachen Champ Novak Djokovic in fünf Sätzen bezwungen - danach aber rollte der Djokovic-Express erst so richtig los.

Der Djoker verlor im Anschluss noch genau ein Match im Spieljahr 2023 - und gewann passenderweise dennoch das entsprechende Turnier, die ATP Finals nämlich am vergangenen Sonntag. Davor standen Triumphe in Cincinnati, bei den US Open und beim Masters-Turnier in Paris. 22 Siege also in 23 Spielen, vier Turniersiege am Stück. Gleichbedeutend mit einer Ansage: Hey, hier bin immer noch ich!

Und dessen ist sich Djokovic freilich bewusst. "Ich möchte, dass sie diesen Druck spüren", gab Djokovic am Sonntag in Turin in Richtung seiner (jungen) Gegner aus. "Wenn sie gegen mich spielen, sollen sie das Gefühl haben, dass sie ihr bestes Tennis zeigen müssen, um gegen mich zu gewinnen." Denn das wiederum helfe ihm selbst, gut in die Matches zu kommen.

"Ich glaube, je mehr ich auf der größten Bühne gewinne, desto mehr wächst diese Aura, und das freut mich. Natürlich gewinnt man damit nicht das Match, aber es kann einem den kleinen Vorteil verschaffen."

Djokovic: "Die nächsten Big 3"

Holger Rune, Carlos Alcaraz und Sinner seien seiner Ansicht nach die drei Spieler, die das Tennis künftig anführen würden - "die nächsten 'Big 3', wenn man so will", sagt er weiter. Er selbst wolle noch so lange mitmischen, wie er es schaffe, bei den großen Turnieren gegen sie zu gewinnen. "Denn warum aufhören, wenn man noch die großen Titel gewinnt?"

Aber, so der Djoker: "Wenn sie damit anfangen, mich vom Platz zu fegen - nun ja, dann werde ich vielleicht eine kleine Pause vom Profitennis einlegen. Oder sogar eine dauerhafte."

Ob das schon 2024 sein wird? Nach diesem Saison-Finish muss man es bezweifeln.