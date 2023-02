Novak Djokovic - Wie geht es für den Branchenprimus weiter?

Ob Novak Djokovic in Indian Wells und Miami spielen darf, ist derzeit noch unklar. Mit einem Start in Dubai sieht es hingegen gut aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2023, 00:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Startet Novak Djokovic in Dubai?

Mit seinem Triumph bei den Australian Open stellte Novak Djokovic in der ewigen Grand-Slam-Bestenliste den Rekord von Rafael Nadal ein. Der 22. Major-Triumph war für den Serben allerdings ein hartes Stück Arbeit, hatte er vor und während der Veranstaltung in Melbourne doch mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen. Wie gravierend diese tatsächlich waren, darüber ließe sich wohl ewig streiten.

Kein Diskussionspotential gibt es hingegen bei der Frage nach dem aktuell besten Tennisspieler der Welt. Seit wenigen Wochen schlägt sich Djokovics Dominanz auch in der Weltrangliste nieder, Carlos Alcaraz könnte den Serben in den kommenden Wochen allerdings durchaus gefährden. Vor allem, wenn Djokovics Ansuchen um eine Ausnahmegenehmigung zur Einreise in die USA nicht bewilligt werden sollte.

Djokovic startet Vorbereitung auf nächstes Turnier

Es wäre wohl das letzte Mal, dass Djokovic aufgrund seiner nicht vorhandenen Impfung gegen das Coronavirus ein Tennisturnier - in diesem Fall wären es mit Indian Wells und Miami sogar deren zwei - verpassen würde. Vorausgesetzt natürlich, die pandemische Lage bleibt ähnlich überschaubar wie aktuell.

Unabhängig von der Entscheidung der US-amerikanischen Behörden hatte Djokovic zuvor mit einem Start beim ATP-500-Turnier in Dubai (27. Februar bis 4. März) geplant. Zumindest diesem dürfte nun nichts mehr im Wege stehen. Wie sein Physio Marco Panichi in einem Video auf Instagram verriet, startete Djokovic am Montag in Belrad mit der Vorbereitung auf sein nächstes Turnier. Das aller Voraussicht nach jenes in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein wird.