Offiziell: Bernabéu wird während Madrid Open zum Trainingsplatz

Die Spatzen hatten es bereits von den Dächern gepfiffen, nun ist es offiziell: Während des Turniers in Madrid können die Spieler im altehrwürdigen Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid trainieren.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 19:31 Uhr

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© Getty Images Normalerweise wird im Bernabéu Fußball gespielt

Tennis im Fußball-Tempel: Das Estadio Santiago Bernabéu verwandelt sich während der Madrid Open (ab 21. April) in eine Trainingsanlage für die Profis der ATP und WTA. Wie die Turnierveranstalter mitteilten, wird im Stadion von Real Madrid ein Sandplatz errichtet. Dort sollen die größten Namen der Tour einige Trainingseinheiten absolvieren.

"Die Einrichtung eines Sandplatzes an einem der berühmtesten Austragungsorte der Welt schafft eine einzigartige Schnittstelle", schrieben die Veranstalter. Durch den temporären Platz erhielten Athletinnen und Athleten aus ATP und WTA zusätzliche Trainingsmöglichkeiten. Die Wettbewerbe werden wie gewohnt in der Caja Mágica im Süden der spanischen Hauptstadt ausgetragen.

Keine Zuschauer erlaubt

Den Spielern wird das Bernabéu lediglich vom 23. bis 30. April und damit nicht während der gesamten Turnierdauer als zusätzliche Trainingsstätte zur Verfügung stehen. Das Event in der spanischen Hauptstadt dauert bis 3. Mai. Und: Zuschauer sind während der Einheiten im Bernabéu nicht zugelassen.

Das renovierte Bernabéu wurde zuletzt immer häufiger als multifunktionale Arena genutzt. Im November 2025 fand dort erstmals ein NFL-Spiel statt. In dieser Phase musste Real mehrere Ligapartien auswärts austragen – mit sportlichen Problemen als Folge. Diesmal sind keine Heimspiele des Klubs betroffen. Pläne für große Konzertreihen wurden indes vorerst gestoppt, nachdem Anwohner wegen Lärmbelästigung klagten.