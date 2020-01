Offiziell: Thomas Muster und Dominic Thiem beenden Zusammenarbeit

Es ist offiziell: Dominic Thiem und Thomas Muster haben ihre Zusammenarbeit beendet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.01.2020, 09:26 Uhr

© GEPA Dominic Thiem und Thomas Muster gehen getrennte Wege

Es war das große Gesprächsthema nach Dominic Thiems Sieg gegen Taylor Fritz: Wo war Neo-Coach Thomas Muster? Sowohl beim Training am Freitag als auch beim Match gegen den US-Amerikaner war der frühere Weltranglistenerste nicht dabei. In den ersten beiden Spielen gegen Adrian Mannarino und Alex Bolt war Muster noch in der Box des 26-jährigen Lichtenwörthers gesessen.

Sowohl beim On-Court-Interview als auch im Gespräch mit ServusTV wurde die Abwesenheit Musters zunächst noch nicht thematisiert. Muster und Thiem hatten nach dem ATP Cup bekannt gegeben, für 20 Wochen im Jahr zusammenarbeiten zu wollen.

Nicolas Massu alleiniger Trainer

In der Pressekonferenz bestätigte Thiem dann aber Spekulationen über ein mögliches Ende der Zusammenarbeit. Es habe einfach nicht gepasst, so Thiem. "Dabei geht es nur um die Arbeit. Wir verstehen uns persönlich sehr gut und haben von Anfang an gesagt, dass wir uns erzählen werden, wenn etwas nicht passt", führte der 26-Jährige weiter aus.

Somit wird der Österreicher ab sofort wieder nur von Nicolas Massu betreut werden.