Oscar Otte nach Opelka-Sieg: "Fokussiert bleiben, wenn er mir seine Aufschläge unreturnierbar reindonnert"

Oscar Otte (ATP-Nr. 62) war nach seinem Sieg über Reilly Opelka beim ATP-Turnier in München zurecht happy.

"Das ist auf jeden Fall mein größter Erfolg bisher. Ich bin megahappy, es passt momentan sehr viel", sagte Otte nach seinem Husarenstück gegen den 2,11-m-Hünen aus Michigan in der Pressekonferenz. An das Endspiel oder gar den Titel verschwendete der Rechtshänder noch keine Gedanken: "Es ist keiner mehr von ungefähr noch dabei. Ich schaue wirklich nur von Match zu Match und nicht auf die Auslosung."

Otte, der in seinem Auftaktmatch den Serben Marko Top souverän aus dem Wettbewerb geworfen hatte, überraschte Opelka im ersten Durchgang durch sein beherztes Spiel. Im Tiebreak legte der Rheinländer schließlich den Grundstein zu seinem großen Erfolg. Im zweiten Durchgang konnte Opelka nicht mehr die Wende schaffen und musste Otte nach 89 Minuten und dem ersten Matchball gratulieren.

"Ich hatte keinen richtigen Plan, wollte nur fokussiert bleiben, wenn er mir seine Aufschläge eklig reinhämmert oder unreturnierbar reindonnert. Das habe ich geschafft, und das war der Schlüssel zum Sieg", beschrieb Otte seinen erfolgreichen Matchplan.

Otte mittlerweile zweitbester Deutscher

Opelka, der in der Weltrangliste 45 Plätze vor Otte auf Position 17 geführt wird, hatte erst zu Monatsbeginn in Houston seinen zweiten Titelgewinn im laufenden Jahr gefeiert und in München zum engsten Kreis der Titelanwärter gehört.

Otte selbst reitet aktuell auf der Erfolgwelle: Er hatte sie nach tollen Challenger-Auftritten und dem Achtelfinale bei den US Open 2021 zu Beginn dieser Saison erstmals unter die Top 100 gespielt. Aktuell belegt er Platz 62 im ATP-Ranking, so hoch stand er zuvor noch nie. Nach Alexander Zverev ist Otte nun die Nummer 2 in Deutschland.

