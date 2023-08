Paula Badosa muss Saison 2023 vorzeitig beenden

Paula Badosa muss die Saison 2023 aufgrund anhaltender Rückenprobleme vorzeitig beenden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.08.2023, 12:02 Uhr

Paula Badosa wird erst 2024 auf die Tour zurückkehren

Die ehemalige Weltranglistenzweite Paula Badosa wird in der Saison 2023 kein Match mehr auf der WTA-Tour bestreiten. Wie die Spanierin kurz vor Beginn der US Open bekanntgab, machen anhaltende Rückenprobleme eine Rückkehr noch in diesem Jahr unmöglich.

"Der Schmerz lässt mich keine Fortschritte mehr machen", erklärte Badosa in den sozialen Medien. "Jeder, der mich kennt, weiß, wie gerne ich Wettkämpfe bestreite und wie schwierig diese Entscheidung für mich gewesen ist."

Ihr bislang letztes Match bestritt Badosa in Wimbledon, wo sie in der zweiten Runde gegen Marta Kostyuk aufgeben musste. Ursprünglich wollte die 25-Jährige bei den US Open in New York wieder auf der großen Tennisbühne aufschlagen, daraus wird nun aber nichts.

Badosas etatmäßige Erstrundengegnerin, die 43-jährige Venus Williams, bekommt es zum Auftakt der US Open nun mit der Qualifikantin Greet Minnen zu tun.