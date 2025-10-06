Peking-Siegerin Amanda Anisimova sagt Start in Wuhan ab

Einen Tag nach ihrem Triumph in Peking hat Amanda Anisimova ihre Teilnahme am WTA-1000-Turnier in Wuhan abgesagt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.10.2025, 19:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Amanda Anisimova muss pausieren

Das kommt nicht sonderlich überraschend: Amanda Anisimova hat ihren Start beim WTA-1000-Turnier von Wuhan am Montag abgesagt. Die Weltranglistenvierte, die am Sonntag durch einen Sieg über Linda Noskova in Peking triumphiert hatte, kämpft mit einer Verletzung am linken Unterschenkel.

Schon in Chinas Hauptstadt war Anisimova nicht bei 100 Prozent gewesen, plagten sie nach ihrem Auftaktsieg über Katie Boulter doch Probleme am Fuß sowie am Unterschenkel. Nach ihrem Finalsieg über Noskova gab die US-Amerikanern aber Entwarnung: “Ich habe immer noch leichte Schmerzen, aber nichts Ernstes. Es sind nur lästige Wehwehchen."

Anisimova erstmals bei den WTA Finals dabei

Die Absage des Turniers in Wuhan ist daher wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme. In weniger als einem Monat wird die 24-Jährige, die aktuell noch für das in der kommende Woche stattfindende 500er-Event in Ningbo gemeldet ist, zum ersten Mal in ihrer Karriere bei den WTA Finals (1. bis 8. November) aufschlagen.

Einem Start in Riad sollte nichts im Wege stehen, ließ Anisimova bereits in Peking wissen. In Wuhan wird die Weltranglistenvierte, die in diesem Jahr sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open im Endspiel stand, von der US-Amerikanerin Iva Jovic ersetzt werden. Topgesetzte Spielerin ist die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka.

Das Einzel-Tableau in Wuhan