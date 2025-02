Persönlicher Meilenstein! Alcaraz zieht in sein erstes Hallen-Finale ein

Carlos Alcaraz ist nur mehr einen Sieg von seinem ersten Turniererfolg in der Halle entfernt. Im Semifinale des ATP 500-Events in Rotterdam setzte er sich in einem unterhaltsamen Match gegen Hubert Hurkacz mit 6:4, 6:7 (5) und 6:3 durch.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 08.02.2025, 23:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz steht zum ersten Mal in einem Endspiel in der Halle

Hurkacz fand perfekt ins Spiel und breakte Alcaraz gleich in dessen ersten Aufschlagspiel zu Null. Nachdem der Spanier beim Stand von 1:4 drei aufeinanderfolgende Chancen auf das Doppelbreak und die Vorentscheidung im ersten Satz zunichtemachen konnte, erarbeitete er sich im Game darauf selbst erstmals einen Breakball. Nach einem spektakulären Schlagabtausch war plötzlich alles wieder in der Reihe. Im Anschluss steigerte der Weltranglisten-Dritte sein Level beträchtlich und gab dem Satz mit einem Break zum 5:4 eine endgültige Wende - auch dank eines Doppelfehlers von Hurkacz. Im darauf folgenden Aufschlagspiel wackelte der Spanier noch einmal kurz, konnte jedoch zum 6:4 ausservieren.

Der zweite Satz begann wie der erste geendet hatte: Mit einem dominanten Spanier, der sich immer besser auf den Aufschlag des Gegners einzustellen schien. Hurkacz hielt allerdings gut dagegen und wehrte im Auftaktgame drei Breakchancen von Alcaraz ab. In der Folge agierten beide Spieler bei eigenem Aufschlag größtenteils souverän - es ging folgerichtig in den Tiebreak. In diesem konnte sich zunächst kein Spieler einen entscheidenden Vorteil erarbeiten, bis “Carlitos” bei 4:4 das vermeintlich vorentscheidende Mini-Break gelang. Ein Doppelfehler und ein erfolgreicher Netzangriff von Hurkacz ließen das Spiel noch einmal kippen. Bei eigenem Aufschlag sicherte sich der stark aufspielende Pole den Satzausgleich.

In Finale gegen De Minaur



Mit einem wahren Blitzstart holte sich der topgesetzte Spanier zwölf der ersten 13 Punkte des dritten Satzes und ging schnell 3:0 in Führung. Hurkacz schnupperte beim Stand von 2:4 noch einmal an einem Rebreak, Alcaraz blieb jedoch fokussiert und drehte ein 0:30 erfolgreich zum Spielgewinn. Nach zwei Stunden und zwanzig Minuten servierte er zum 6:3 im Entscheidungssatz aus.

Der 21-jährige Spanier steht somit erstmals im Finale eines Indoor-Hardcourt-Events. Morgen könnte er sich im Endspiel gegen Alex De Minaur seinen sehnlich herbeigesehnten ersten Turniersieg in der Halle sichern.Der Australier setzte sich im ersten Halbfinale des Tages klar mit 6:1, 6:2 gegen den italienischen Überraschungsmann Mattia Bellucci durch, der zuvor Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas bezwungen hatte.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam