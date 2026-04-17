Porsche Tennis Grand Prix: Matchbälle abgewehrt! Elena Rybakina kämpft sich ins Halbfinale

Elena Rybakina steht nach einem großen Kampf im Halbfinale beim Porsche Tennis Grand Prix 2026: Sie schlug die tapfere Leylah Fernandez in drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.04.2026, 00:29 Uhr

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© Porsche Elena Rybakina

6:7 (5), 6:4 und 7:6 (6) hieß es für die 26-Jährige - die damit im Halbfinale von Stuttgart steht.

Rybakina, die Weltranglisten-Zweite und Siegerin in 2024 in Stuttgart, fabrizierte von Beginn an teils haarsträubende Fehler. Was allerdings auch an Fernandez lag: Die US-Open-Finalistin aus 2021 stand wie üblich nah an der Linie, absorbierte das Tempo ihrer Gegnerin gut und verteilte die Bälle geschickt. Und suchte, sobald möglich, selbst die Offensive, auch mit gutem Blick für den Weg ans Netz.

Der erste Satz war dabei hochumkämpft, obwohl Fernandez früh führte und Chancen zum 5:1 hatte und beim 5:3 nicht ausservieren konnte. Im zweiten Durchgang lag Fernandez ebenfalls mit Break in Führung, aber Mitte des zweiten Satzes fand Rybakina plötzlich ihre Schläge wieder und drehte den Durchgang innerhalb weniger Minuten zu ihren Gunsten.

Drama im dritten Satz

Den Schwung nahm sie allerdings nicht mit in die Entscheidung. Fernandez, aktuell auf Rang 25 notiert, gelang das erste Break zum 3:2, das sie zum 5:4 transportierte, aber nicht ausservierte - trotz Matchball. Wie schon in der Endphase des zweiten Satzes traf Rybakina wieder (haarsträubende Fehler machte sie allerdings teils dennoch) und hatte das Match damit wieder selbst in der Hand. Beim 5:5 nutzte sie zwar zunächst ein 40:0 nicht, eine folgende Breakchance ließ Fernandez aber liegen. Im Tiebreak fightete Fernandez weiterhin um jeden Ball - einen weiteren Matchball beim 6:5 aber wehrte Rybakina ab und nutzte kurz später ihre erste Chance zum Sieg. Nach etwas mehr als drei Stunden Spielzeit.

“Am Anfang war es einfach frustrierend, nichts hat funktioniert”, sagte Rybakina. “Aber ich habe gekämpft.”

Fernandez hatte bereits am späten Donnerstagabend eine Marathon-Partie mit mehr als 3 Stunden Tennis überstanden - gegen Zeynep Sönmez hatte sie hier im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen.

Gauff und Swiatek raus

Im Laufe des Tages hatten sich bereits Iga Swiatek und Coco Gauff verabschiedet. Gauff verlor nach einer flatterhaften Vorhand-Vorstellung gegen die starke Karolina Muchova; Iga Swiatek, zweifache Siegerin beim Porsche Tennis Grand Prix, unterlag der mutigen Mirra Andreeva. Am Nachmittag hatte Elina Svitolina sich gegen Linda Noskova durchgesetzt.

Die Halbfinals in Stuttgart starten am Samstag um 14 Uhr mit dem Spiel zwischen Svitolina und Muchova, gefolgt vom Duell zwischen Rybakina und Andreeva.