Rafa Nadal Academy Slam: Dominic Thiem im Team mit Murray, Fognini und Safin

Dominic Thiem schlägt am Wochenende zum 10-jährigen Bestehen der Rafa Nadal Academy in Manacor auf. Und das an der Seite von Legenden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.09.2026, 07:43 Uhr

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© Getty Images

Die Academy des spanischen Altmeisters hat sich in ihren zehn Jahren einen fantastischen Ruf erarbeitet: Casper Ruud trainiert seit 2018 in Manacor, ebenso Shootingstar Alexandra Eala. Topstars wie Alexander Zverev oder Iga Swiatek besuchen Toni Nadal und Co. regelmäßig, um sich Tipps abzuholen. Und auch ambitionierte erwachsene Nicht-Profis können sich in Trainingscamps verweilen und an ihrem Tennis feilen.

Zur Feier des zehnjährigen Bestehens findet am Samstag, den 3. Oktober nun ein Doppelturnier statt - und die Prominenz hat es in sich.

Im Team Nadal schlagen neben Rafael Nadal himself noch David Ferrer, Ex-Coach Carlos Moya und Richard Gasquet auf, in Team Murray neben Andy Murray auch Dominic Thiem, Fabio Fognini und Marat Safin.

Nadal trainiert intensiv

Der Chef des Ganzen? Steht freilich schon fest im Training - und wie nicht anders zu erwarten: mit vollem Einsatz…

Der Rafa Nadal Academy Slam wird als einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten zum zehnten Jubiläum der Akademie angekündigt. Auch ein internationaler Künstler ist offenbar zu Gast.