Rafael Nadal: Nimmt er an einer Sommer-Tennistour durch Spanien teil?

Die Tennistour ruht aktuell wegen der Corona-Pandemie. Spanien aber plant schon mal weiter - und will mit Rafael Nadal auf eine spanische Sommertour gehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.04.2020, 16:30 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Kein Tennis bis zum 13. Juli, also bis nach dem eigentlichen Wimbledon-Termin - so der aktuelle Stand in Sachen Tennis aufgrund des Coronavirus. Und ob dann tatsächlich wieder Profitennis gespielt werden kann, auf europäischem Sandplatz oder in den USA auf Hartplatz, mit allem drum und dran? Es ist mehr als fraglich.

Der spanische Tennisverband indes schmiedet Pläne, falls die Tennis-Auszeit noch länger andauern sollte. Wie die Tageszeitung Marca berichtet, arbeite man mit dem Vizepräsidenten des Verbandes, Ex-Profi Tomas Carbonell, an einer Sommertour, an der die besten spanischen Spieler teilnehmen könnten. Aus den Top 100 wären dies Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta, Albert Ramos, Fernando Verdasco, Pablo Andujar, Feliciano Lopez, Alejandro Davidovich und Roberto Carballes Baena.

Acht bis zehn Turniere in Spanien stehen zur Diskussion, sollte auch das Sommertennis auf der regulären Tour bis zu den US Open abgesagt werden. Realistisch könnte dies werden, sollte die Corona-Pandemie in Europa im Sommer abflachen - zumal davon auszugehen ist, dass die USA in dieser Zeit noch stark betroffen sein und interkontinentale Reisen oder Großveranstaltungen in den betroffenen Ländern somit ausfallen könnten.

Nadal beim Mini-Tennis mit seiner Schwester

Nadal, der bei den Australian Open zu Beginn des Jahres das Viertelfinale erreicht und dort gegen Dominic Thiem verloren hatte, veröffentlichte in den vergangenen Tagen immer wieder Videos von sich beim Training - sowohl im Ausdauerbereich als auch beim Mini-Tennis mit seiner Schwester Maribel im Garten.

Für den spanischen Verband war Nadal erst im vergangenen Spätjahr beim Davis-Cup-Finale im Einsatz und hatte Spanien in Madrid zum Sieg geführt.