Rafael Nadal und der Top-2-Finish: Besser als Federer und Djokovic

Rafael Nadal beendet seine Tennissaison 2020 abermals als einer der besten zwei Tennisspieler.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.11.2020, 09:56 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal beim Davis Cup in Valencia 2018

Erst Anfang November hatte Rafael Nadal mit 790 Wochen durchgehender Mitgliedschaft in den Top 10 einen neuen Rekord aufgestellt und den ewigen Jimmy Connors auf den zweiten Platz verdrängt.

Nun hat "Rafa" einen weiteren Eintrag in den erweiterten Rekordbüchern sicher: Denn sein Jahresfinish als Nummer 2 der Tenniswelt ist bereits sein zwölfter unter den Top 2. Konkret: Als Nummer 2 beendete Nadal bereits seine Tennisjahre 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2018 und nun eben 2020; als Nummer 1 die Spielzeiten 2008, 2010, 2013, 2017 und 2019. Heißt: Sieben Mal Zweiter, fünf Mal Erster = zwölf Mal unter den Top 2.

Nadal und die Top 2: Vor Federer und Djokovic

Zum Vergleich: Roger Federer bringt es "nur" auf sechs Spielzeiten als Weltranglistenzweiter am Jahresende und fünf als Erster, insgesamt also elf Jahresenden unter den Top 2. Novak Djokovic auf sechs Jahre an der Spitze und drei Jahre auf Platz 2, also neun Finishs unter den besten zwei Spielern des Jahres.

Und wie Grag Sharko, der offizielle "Zahlenguru" der ATP, herausgefunden hat: Nadal liegt mit seinen zwölf Jahren unter den Top 2 an der Spitze nicht nur der "Big 3", sondern überhaupt seit Einführung des ATP-Rankings in 1973.

Nadal und die Top 10: Jimmy Connors muss aufpassen

Mit 16 Jahren am Saisonende unter den besten zehn Spielern hat Nadal zudem erneut mit Jimmy Connors gleichgezogen, der hatte dies zwischen 1973 und 1988 geschafft. Und muss wohl am Ende der kommenden Saison wohl um diesen Rekord bangen, sollte Nadal einigermaßen unverletzt durchs Jahr kommen.

Wie viel Nadal um beide Errungenschaften gibt? Fraglich. Ein großer Beweis für seine Konstanz - trotz aller Verletzungsprobleme im Verlauf der Jahre - sind diese Zahlen aber allemal...