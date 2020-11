790 Wochen hintereinander in den Top 10: Rafael Nadal bricht Jimmy-Connors-Rekord

Weiterer Meilenstein für Superstar Rafael Nadal: Heute steht er die 790. Woche in Folge unter den Top 10 der Welt!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.11.2020, 15:11 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Jimmy Connors hat die Tenniswelt nicht nur um diverse Ausraster und großen Kampfgeist bereichert, vor allem ist der mittlerweile 68-Jährige immer wieder im Gespräch, wenn es um einen ganz bestimmten Rekord geht: die 109 Turniersiege, die "Jimbo" im Laufe seiner Karriere angesammelt hat. Und die Roger Federer, mit aktuell 103 Titeln, verfolgt. Wobei Connors' Rekord mit Vorsicht zu genießen ist, schließlich hat er neben seinen acht Grand-Slam-Titeln auch eine Reihe kleinerer (und schlechter besetzter) Titel vor allem in den USA gewonnen.

Wie dem auch sei: Ein weiterer, eher unbekannter Connors-Rekord ist seit heute Geschichte. Denn Connors gelang es einst, 789 Wochen in Folge unter den Top 10 platziert zu sein. Doch damit rangiert er nur noch an zweiter Stelle, denn Rafael Nadal hat ihn mit 790 Wochen überholt.

Rafael Nadal: Seit 2005 unter den Top 10!

Konkret hat Rafa erstmals am 25. April 2005 die Top 10 geknackt, in seinem Jahr des Durchbruchs, in dem er 11 (!) Titel holte, unter anderem die in Monte Carlo, Barcelona, Rom und Roland Garros. Seither hält sich der mittlerweile 13-fache French-Open-Champ hartnäckig unter den zehn besten Spielern der Welt. Die meiste Zeit davon übrigens auf Platz 1 oder 2.

Knapp war's nur 2015, als Nadal in den Sommermonaten "nur" Platz 10 belegte, eine Folge seiner Handgelenks- und Blinddarmprobleme im Jahr zuvor; Nadal hatte es 2015 erstmals seit 2004 verpasst, bei einem der großen Sandplatzturniere zu gewinnen. Auch 2016 war's mit Platz 9 im Sommer und Herbst noch mal eng, auch hier hatte das Handgelenk im Frühjahr und Sommer Probleme bereitet und Nadal seine Saison vorzeitig beendet. Seit dem 12. Juni 2017 ist Nadal indes wieder dauerhaft auf Platz 1 oder 2 notiert.

Novak Djokovic hat andere Ziele

Ach ja, und was ist mit Roger Federer und Novak Djokovic? Die beiden werden Nadal wohl nicht mehr einholen. Federer ist zwar ebenso die Konstanz in Person, er knackte am 7. Oktober 2002 erstmals die Top 10, fiel jedoch 2017 nach seinen Knie- und Rückenproblemen und dem vorzeitigen Saisonende 2016 auf Platz 17 ab. Und Djokovic, erstmals am 19. März 2007 unter den Top 10, rutschte 2018 bis auf Platz 22 runter, nach seiner Schulter-OP und einem ebenfalls vorzeitigen Saisonende 2017.

Djokovic wird's verkraften, denn er hat ohnehin andere Ziele im Kopf: Am 8. März 2021 könnte er Roger Federer mit den meisten Wochen auf Platz 1 ablösen.