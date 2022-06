Rafael Nadal vor French-Open-Finale: Lieber neuer Fuß als erneuter Titel - und was ist mit Wimbledon?

Rafael Nadal (ATP-Nr. 5) steht zum 14. Mal im Finale der French Open und kann seinen Status als Sand-GOAT weiter ausbauen. Obwohl er der Gesundheit zuliebe gerne drauf verzichten würde.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.06.2022, 11:47 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Es war wirklich nicht die Art, wie man ein Match gewinnen mag - und schon gar keines in einem Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Die Verletzung von Alexander Zverev im Halbfinale gegen Rafael Nadal hat diesem zwar den erneuten Einzug ins Finale von Roland Garros gebracht, aber natürlich stellte Nadal klar: "Es ist ein Traum, wieder im Finale zu stehen. Aber wenn man irgendwie menschliche Gefühle hat, tut es einem um den Kollegen leid."

Aber Nadal, das weiß man, hat selbst speziell in diesem Jahr mit großen Problemen zu kämpfen. Der malade Fuß war in der vergangenen French-Open-Auflage bereits das große Problem gewesen - nach dem Aus gegen Novak Djokovic hatte Nadal nur noch ein Saisonmatch bestritten und sich einer Operation unterzogen. Und auch in diesem Jahr scheint es kaum besser. In Rom hatte Nadal gegen Denis Shapovalov "verrückte Schmerzen", wie er erklärte. Die seien letztlich immer da, alles aber eine Frage der Intensität. Und auch deswegen wird spekuliert, ob die French Open 2022 womöglich die letzten sein könnten für den 36-Jährigen.

Nadal hatte im Laufe des Turnier erläutert, seinen persönlichen Arzt mit in Paris zu haben und für das Turnier "safe" zu sein - im Sinne von vielen Behandlungen und wohl auch vielen Schmerzmitteln oder, wie die spanische Marca schrieb, auch schlichtweg über eine Betäubung.

Nadal: "Gewinnen ist schön, aber..."

"Ich würde lieber das Finale am Sonntag verlieren und dafür einen neuen Fuß kriegen", sagte Nadal entsprechend am Freitagabend. "Gewinnen ist schön, aber das Leben ist so viel wichtiger als es Titel sind. Speziell nach der Karriere, die ich hatte."

Ähnlich hatte sich Nadal schon vor Turnierbeginn geäußert, "irgendwann wird eine Zeit kommen, zu der mein Kopf sagt, dass es reicht, weil der Schmerz den Spaß wegnimmt. Nicht nur am Tennis, sondern auch am Leben", hatte er erklärt. Wie lange Nadal noch weiterspielen wird, bei aller Liebe zum Sport, hängt also entscheidend von seiner Gesundheit ab.

Spielt Rafael Nadal in Wimbledon?

Womit sich natürlich auch die Frage stellt, wie es nach Paris - Titel hin oder her - weitergehen wird. Wie die Marca am Freitag berichtete, werde Nadal die Rasensaison - und damit auch Wimbledon - auslassen. Offiziell scheint dies jedoch noch nicht, eine Entscheidung hierüber sei noch nicht gefallen, berichtete der britische Journalist Stuart Fraser (The Times) nach Rücksprache mit Nadals Team.

Nadal selbst wird sich hierüber aktuell nur wenige Gedanken machen. Er kann am Sonntag seinen (vermutlichen) Rekord für die Ewigkeit ausbauen und sich mit einem weiteren Sieg in Roland Garros bereits den 14. French-Open-Titel sichern.