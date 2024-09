Rafael Nadal: War's das - oder sehen wir ihn noch mal?

Nach seiner Absage des Laver Cups in Berlin (20. bis 22. September) ist Rafael Nadal nur noch für ein Event in 2024 gemeldet - und das ist umstritten. Geht's 2025 noch weiter?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.09.2024, 09:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Die Tennisromantiker hatten ja die leise Hoffnung, dass Rafael Nadal beim Laver Cup 2024 “den Federer” machen würde. Also Abschied nehmen beim Teamevent seines Schweizer Rivalen, am besten noch im Rahmen eines gemeinsamen Doppels wie 2022.

Federer stand dem vor einiger Zeit offen gegenüber, zuletzt war davon aber keine Rede mehr gewesen. Und nun: Sagte Nadal seine Teilnahme generell ab in Berlin. Was zweierlei bedeuten kann: Entweder ist er wieder verletzt (wenngleich vor Kurzem noch Trainingsfotos aufgetaucht waren) oder aber er mag seinen Tennisabschied doch noch etwas aufschieben. Und 2025 in eine Verlängerung gehen.

Nach seinem Aus bei den Olympischen Spielen hatte Nadal erklärt, er wolle sich Zeit geben, um sich Gedanken zu machen, ob und wie und wie lange es noch gehe. In dieser Phase befindet er sich gerade, so Nadal laut Eurosport. “Ich bin zu Hause und genieße andere Dinge und trainiere täglich, was ich kann.” Es gebe jedoch Spieler, die besser beim Laver Cup spielen könnten als er aktuell.

Nadal noch beim “Six King Slam” gemeldet

Womit sich die Frage stellt, ob er 2025 noch mal angreifen wird. Denn dass er ausgerechnet im Herbst, in den ungeliebten Hallen, noch mal antreten wird? Ist eher unwahrscheinlich. Schon oft hatte Nadal diesen Saisonteil nach anstrengenden Spielzeiten ausgelassen. Für 2024 steht allerdings noch ein Termin an: der “Six Kings Slam”, ein Showturnier in Saudi Arabien vom 16. bis 19 Oktober mit Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev un Holger Rune. Bei dem es für jeden Teilnehmer 1,5 Millionen US-Dollar Antrittsgeld und 6 Millionen US-Dollar für den Sieger geben soll.

Kohle hin oder her: Es ist unwahrscheinlich, dass Nadal ausgerechnet hier seinen letzten Auftritt planen wird.

Also auf ein Neues in 2025? Es wird wohl vieles von Nadals Physis abhängen und damit auch vom Spaß am Tennis. Sein Comeback 2024 in Brisbane machte richtig Lust, das Match gegen Dominic Thiem war sehr überzeugend. Dann kamen die Verletzungen zurück. Vielleicht, ja vielleicht kann er seinen geschundenen Körper noch mal überreden für eine kleine Sandtour im kommenden Jahr. Und dann tatsächlich noch mal in Paris “Adieu” sagen. Nach zwei unsicheren Abschiedsauftritten dort in diesem Jahr dann endgültig.

Es wäre ihm zu wünschen.