Reilly Opelka gewinnt UTR Pro Match Series

Reilly Opelka hat die UTR Pro Match Series gewonnen. Der US-Amerikaner setzte sich bei einem Einladungsturnier in Palm Beach (US-Bundesstaat Florida) gegen Miomir Kecmanovic, Hubert Hurkacz und Tommy Paul durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2020, 00:38 Uhr

"Das war heute ein langer Tag. Ich habe davor nur jeweils eine Stunde, vielleicht eineinhalb, trainiert. Mein Muskelkater ist ordentlich - und ich muss sagen, das gefällt mir. Ich habe mich schon lange nicht mehr so müde gefühlt", sagte Opelka nach seinem Triumph.

In der ersten Partie des Tages musste Opelka sich in drei Sätzen - gespielt wurde im Fast-4-Format - noch Hurkacz geschlagen geben. Aufgrund seiner beiden Siege vom Freitag war der Aufschlagriese jedoch damit fix für das Finale qualifiziert.

Im zweiten Match schlug Kecmanovic dann Paul. Während letzterer in der Gruppenphase keines seiner drei Matches gewinnen konnte, zog Kecmanovic mit einer Match-Bilanz von 2-1 ins Finale ein. Hurkacz stand zwar auch mit einer Bilanz von 2-1 da, hatte aber in der Games-Differenz drei Zähler weniger als der Serbe.

Daraufhin bestritt Hurkacz als Dritter der Gruppenphase das Match um Platz drei gegen Paul, der Letzter wurde. Hurkacz wurde seiner vermeintlichen Favoritenrolle gerecht und siegte nach einer Achterbahnfahrt mit 4-1, 0-4, 4-1.

Danach ging auch das Finale über drei Sätze, Opelka ließ Kecmanovic mit 4:2 letztlich keine Chance. "Es ist ein großer Schritt zurück. Das Event ist toll für die Fans, aber auch für jene, die vielleicht nicht die größten Tennis-Fans sind. Vielleicht haben sogar einige zum ersten Mal überhaupt Tennis gesehen. Das Niveau war gut für die Umstände", sagte Opelka.

Alle Teilnehmer wurden mit Preisgeld belohnt, die exakten Summen wurden nicht kommuniziert. Alle Matches gibt es unter anderem hier im Re-Live zu sehen.

In zwei Wochen wird die UTR Pro Match Series wiederholt. Dann kommen vier Stars von der WTA-Tour zum Zug: Amanda Anisimova, Danielle Collins, Alison Riske and Ajla Tomljanovic, treten vom 22. bis 24. Mai gegeneinander an.

Gruppenphase - Ergebnisse vom Samstag

Hurkacz vs. Opelka: 4-2 1-4 4-2

Kecmanovic vs. Paul: 3-4(6) 4-1 4-1

Spiel um Platz 3

Hurkacz vs. Paul: 4-1, 0-4, 4-1

Finale

Opelka vs. Kecmanovic: 4-3(2) 2-4 4-2