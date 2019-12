Roger Federer geht mittlerweile ans Limit

Roger Federer trainiert mit mittlerweile 38 Jahren zwar weniger, dafür aber effektiver.

von Florian Goosmann

Qualität statt Quantität - ein gern besprochener Wechsel des Trainingsalltags von Sportlern, die das 30. Lebensjahr überschritten haben. Oder wie im Falle von Roger Federer: mittlerweile sogar das 38.

Auch der Schweizer trainiert anders als früher, wenngleich womöglich härter. Im Rahmen eines Interview mit der AP in Dubai zeigte er sich gar überrascht, "dass ich die Treppen so gut hochgekommen bin". Seine Waden "killen mich grade", so Federer nach dem Einstieg ins Fitness-Training nach zweiwöchigem Urlaub. Und der Schock für den Körper treffe ihn hart.

Als er noch jünger gewesen sei, habe er sechs oder acht Tage am Stück durchgeackert, ohne sich eine Atempause zu gönnen. Anders jetzt: In Dubai nahm sich Federer eine 48-stündige Pause nach zweitägigem Training. Die "Welle" dieser Art des Trainings - also Training, dann Pause, dann wieder Training - gebe seinem Körper die Möglichkeit, sich zu erholen. Und, im Gegensatz zu früher: vielleicht sogar das gewisse Etwas mehr zu geben. "Andernfalls hält man sich vielleicht ein kleines bisschen zurück, weil man sonst keine Ahnung davon hat, wie man sich am Tag drauf fühlt", so der 20-fache-Major-Champ.

Federer macht lieber keinen Ski-Urlaub mehr

Auch abseits des Tennisplatzes habe er seine sportlichen Aktivitäten etwas angepasst. Vom Skifahren beispielsweise halte er sich mittlerweile fern, nachdem er 2008 währenddessen erkrankt und anschließend das Pfeiffersche Drüsenfieber bei ihm diagnostiziert worden sei. "Ich dachte: Okay, das ist ein Zeichen. Ich höre auf mit Skifahren, weil ich mich zum Ende meiner Karriere hin nicht verletzen wollte. Vielleicht habe ich ja noch vier gute Jahre vor mir." Das sei nun vor zwölf Jahren gewesen... Und es zeigte, wie lange er schon denke: Vielleicht habe er noch vier Jahre. Vielleicht noch drei. Vielleicht noch zwei...

Zuletzt hatte Federer davon gesprochen, davon auszugehen, dass er auch 2023 noch gutes Tennis spielen könne - wenngleich dies wohl nicht als Ansage gemeint war, dass er so lange noch auf der Tour spielen wird.

Federer beginnt seine Saison 2020 bei den Australian Open. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 20. Januar. Der Flug des Schweizers nach Australien ist für den 9. Januar geplant.