Roger Federer spendet Mahlzeiten für Kinder in Afrika

Roger Federer stellt eine Million Dollar für von der Coronakrise betroffene Menschen in Afrika zur Verfügung. Durch die Spende, die über seine Stiftung erfolgt, werden Mahlzeiten für Kinder und Familien bereitgestellt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 10.05.2020, 00:45 Uhr

Insgesamt 64.000 Menschen in Namibia, Südafrika, Sambia, Simbabwe und Malawi sollen durch die Hilfe des Grand-Slam-Rekordchampions für die nächsten zwei Monate versorgt werden.

Zahlreiche Kinder bekommen in der Schule die einzige nahrhafte Mahlzeit des Tages. "Durch die Schließung der Schulen haben die Kinder nun keinen Zugang mehr zu diesen Mahlzeiten. Hunger ist ein Problem, vor allem in jenen Ländern, wo der Lockdown Familien ohne Reserven trifft", teilte Janine Haendel, CEO der Roger Federer Foundation, in einer Aussendung mit.

Die Stiftung wurde im Jahr 2003 gegründet und unterstützt seither Bildungsprojekte im Süden Afrikas sowie der Schweiz. Auf dem afrikanischen Kontinent konzentriert sich die Arbeit auf die Förderung der frühkindlichen Ausbildung. Dabei kooperiert die Stiftung mit lokalen NGOs und Behörden.

Bereits Ende März hatte Federer gemeinsam mit seiner Frau Mirka eine Million Schweizer Franken für die vom Coronavirus "am stärksten gefährdeten Familien in der Schweiz" gespendet. Alle Infos zur Arbeit der Roger Federer Foundation findet ihr hier.