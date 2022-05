Roland Garros 2022: Dominic Thiem scheidet in Runde eins gegen Hugo Dellien aus

Dominic Thiem ist bei den French Open 2022 in der ersten Runde gescheitert. Der zweimalige Finalist in Roland Garros unterlag dem Bolivianer Hugo Dellien mit 3:6, 2:6 und 4:6.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.05.2022, 13:10 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem am Sonntag in Roland Garros

Die erste Erfolgsmeldung von Dominic Thiem nach seinem Comeback lässt also weiter auf sich warten. Zwar verlief das Match gegen Hugo Dellien auf dem Court Simonne-Mathieu inhaltlich knapper, als es der Endstand von 3:6, 2:6 und 4:6 aus Sicht von Thiem vermuten lässt. Chancen auf einen Sieg hatte der zweimalige Finalist der French Open aber zu keinem Zeitpunkt. Thiem steht damit bei zehn Niederlagen in Folge auf ATP-Tour-Level.

Dellien und Thiem spielen zwar schon lange professionelles Tennis, das bislang einzige Treffen gab es aber bei einem Jugendturnier in Italien. Damals gewann der Österreicher in drei Sätzen, was als Referenz für die Wiederauflage in Roland Garros nicht taugte. Denn wiewohl Hugo Dellien in dieser Saison noch keine herausragenden Ergebnisse geliefert hat, so ist er doch in einem besseren Match-Rhythmus als Dominic Thiem. Der, wie schon in den letzten Matches, mit der Rückhand einige Highlights setzen konnte. Seinem Gegner aber vor allem beim Return mit der Vorhand zu oft mit einfachen Fehlern aushalf.

Thiem bei Challenger in Perugia

Im ersten Satz schaffte Dellien, aktuell die Nummer 87 der Welt, ein Break zum 3:1, im zweiten Durchgang nahm er Thiem dessen Service gleich zweimal ab, im dritten Akt kam das Break gleich zum 1:0. Das Publikum wollte sich damit nicht abfinden, feuerte den Comebacker wie einen Lokalmatador an. Alleine: Hugo Dellien ließ sich davon nicht beeindrucken.

Damit ist Sebastian Ofner der letzte im Tableau verbliebene Österreicher. Ofner hat später am Sonntag allerdings eine Aufgabe vor sich, die sich gewaschen hat: Der Steirer muss gegen Alexander Zverev ran.

Für Dominic Thiem geht es nach dem Aus in Roland Garros wohl in Perugia weiter. Dort hat der 28-jährige Niederösterreicher für einen Challenger genannt.

