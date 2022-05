French Open 2022 live: Dominic Thiem vs Hugo Dellien bei Servus TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem (ATP-Nr. 194) trifft im ersten Spiel bei den French Open 2022 auf Hugo Dellien - live im TV und Livestream bei ServusTV und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.05.2022, 19:09 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem, Hugo Dellien

Kann Dominic Thiem bei den French Open 2022 seinen ersten Sieg seit seinem Comeback einfahren?

Die Kurve stimmte zuletzt, wenngleich Thiem in Genf einen kleinen Rückschritt hinnehmen musste, gegen Marco Cecchinato. Geduld ist freilich gefragt nach so langer Zeit außer Gefecht. In Roland Garros? Möchte der Lichtenwörther endlich sein erstes Erfolgserlebnis einfahren nach sechs Spielen und sechs Niederlagen.

An Paris hat Thiem freilich größtenteils positive Erinnerungen: 2018 und 2019 kam er bis ins Finale, unterlag hier jeweils Rafael Nadal.

Thiem-Gegner Hugo Dellien: Erfolgreich auf Sand

Thiems Auftaktgegner in Paris in 2022, Hugo Dellien? Wird sicher kein einfacher. Der Mann aus Bolivien steht aktuell auf Rang 87 im ATP-Ranking, seine beste Position war Platz 72 im Jahr 2020.

In dieser Sandpatzsaison hat er bereits Erfolge gefeiert, siegte beim Challenger-Turnier in Santiago de Chile und kam in Concepcion bis ins Endspiel. In Monte-Carlo, Barcelona, Estoril und Madrid bewältigte er jeweils die Qualifikation; in Rom schlug er hierbei Holger Rune.

Es ist das erste Match zwischen Thiem und Dellien.

French Open: Wo kommt Thiem gegen Dellien?

Das Erstrundenmatch in Roland Garros zwischen Dominic Thiem und Hugo Dellien ist für 11 Uhr auf Court Simonne-Mathieu angesetzt. Ihr seid live im TV und Livestream bei ServusTV dabei - und im Liveticker bei uns!