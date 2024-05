Roland-Garros 2024: Starker Zverev verabschiedet Nadal in Runde eins

Alexander Zverev ist mit einem 6:3, 7:6 (5) und 6:3 gegen Rafael Nadal in die zweite Runde von Roland-Garros 2024 eingezogen. Und damit womöglich das letzte Match von Nadal bei den French Open für sich entschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.05.2024, 19:06 Uhr

Alexander Zverev am Montag auf dem Court Philippe-Chatrier

Von Jens Huiber aus Roland-Garros

Novak Djokovic war als Augenzeuge dabei, Carlos Alcaraz und Stan Wawrinka auch, dazu noch Nadal-Edelfan Iga Swiatek - alle wollten Zeugen des möglicherweise letzten Matches von Rafael Nadal im Stade Roland-Garros werden. Ein Wunder, dass die vier Superstars und einige weitere Kollegen und Kolleginnen überhaupt einen Platz gefunden haben - denn die Tribünen um den Court Philippe-Chatrier waren so voll besetzt wie eigentlich nicht einmal an einem Finalsonntag.

Zu sehen gab es also den 14-maligen Champion - und einen Alexander Zverev, der von Anfang an klar machte, dass er sich vom Mythos Nadal nicht einschüchtern lassen würde. Zverev nahm Nadal dessen erstes Aufschlagspiel ab, der erste Satz ging glatt mit 6:3 an die deutsche Nummer eins.

Phasenweise gab es "Peak Nadal"

Im zweiten Akt bot Zverev ein paar Mal den kleinen Finger an, Nadal schnappte zunächst zu, konnte aber ein Break nicht über die Distanz bringen. Zverev glich zum 5:5 aus, leistete sich im Tiebreak weniger Aussetzer, gewann diesen mit 7:4.

Was war da noch zu holen für Rafael Nadal unter dem geschlossenen Dach des Chatrier?

Immerhin mal ein Break zum Auftakt von Durchgang drei, das Zverev aber umgehend konterte. Phasenweise war der „Peak Nadal“ zu sehen, den Alexander Zverev erwartet hatte. In vielen Ballwechseln wurden die Probleme des spanischen Großmeisters aber ebenso deutlich: Die Vorhand ist nicht mehr so heavy wie in den besten Zeiten, ab und zu fehlt ein halber Schritt. Da half es auch nur bedingt, dass die Fans mit stolzer Mehrheit im Lager Nadals standen.

Zverev mit Monster-Return zum Break

Den letzten Stich versetzte Zverev den Rafa-Aficionados dann mit einem brillanten Rückhand-Return zum 4:3 im dritten Satz. Davon konnte sich Nadal nicht mehr erholen.

Nach diesem Highlight muss Alexander Zverev in Runde zwei erst wieder die richtigen Emotionen aufbauen. Er trifft entweder auf david Goffin oder den jungen Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard. Für Rafael Nadal könnte es der letzte Auftritt in seinem Lieblingsstadion gewesen sein. Auch wenn sich der Rekordchampion der French Open in den vergangenen Tagen noch ein Hintertürchen offen gelassen hat, durch das er 2025 vielleicht doch noch einmal nach Paris schlüpfen könnte.

Ach, ja: Im Sommer werden die Fans Nadal im Stade Roland-Garros aller Voraussicht nach doch noch einmal sehen. Dann allerdings bei den Olympischen Spielen. Und da vielelicht sogar im Doppel mit Carlos Alcaraz, der bis zum Schluss als Fan auf der Tribüne blieb.

