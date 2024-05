Roland Garros 2024: Struff zieht hochkonzentriert in die dritte Runde

Mit einem glatten Drei-Satz-Sieg gegen Alexander Bublik zieht Jan-Lennard-Struff durch ein perfektes Tennis in die dritte Runde der French Open ein. Der Deutsche gab in dem Match insgesamt nur sieben Spiele ab.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.05.2024, 21:48 Uhr

Für den 34-jährigen Struff läuft die diesjährige Sandplatz-Saison mehr als gut. Der Gewinner der BMW Open gab bereits in seinem Erstrunden-Match nur sechs Spiele ab. Und auch heute lief es ähnlich glatt für Struff. Der Deutsche ließ dem an 19 gesetzten Alexander Bublik keine Chance und gewann in drei klaren Sätzen mit 6:2, 6:2 und 6:3. Somit konnte Struff seine Head-to-Head-Führung mit 3:1 ausbauen.

Der talentierte Bublik zeigte heute nicht sein bestes Tennis, oder (so zumindest hatte es den Anschein) hatte keine Lust sein bestes Tennis auszupacken. Und Struff war von Anfang an hellwach, offensiv und klar der bessere Spieler. Im ersten Satz konnte Struff früh seine Führung ausbauen und beendete bereits nach guten 20 Minuten den ersten Satz. Die versuchten Rhtymuswechsel des Kasachen ließen die deustche Nummer zwei unbeeindruckt. Struff war blieb konzentriert, zeigte immer wieder die Faust und pushte sich von Punkt zu Punkt. Er gewann somit auch den zweiten Satz mit 6:2.

Der dritte Satz begann wie der zweite aufgehört hatte. Struff machte sich durch gute Aufschläge und konzentriert geführte Ballwechsel das Leben leicht, während Bublik mehr und mehr über den Platz schlich. Der Kasache tastete sich nochmal zum 3:5 heran, doch danach machte Struff kurzen Prozess. Bei eigenem Aufschlag erspielte der Deutsche sich das 40:0 und verwandelte direkt den ersten Matchball. In der dritten Runde trifft Struff auf den elf gesetzten Alex de Minaur.

