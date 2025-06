Roland-Garros 2025: Jannik Sinner und das leise Donnern der Dominanz

15 Sätze gespielt, 15 Sätze gewonnen. Jannik Sinner agierte bei den French Open bislang makellos. Was kann Novak Djokovic am Freitag gegen den Weltranglistenersten ausrichten?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.06.2025, 19:22 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner gab in Paris noch keinen Satz ab

Vergleiche mit Rafael Nadal sind während der French Open ja immer naheliegend. Und also ist es nicht sonderlich verwunderlich, dass Jannik Sinner dieser Tage nicht nur einmal mit dem 14-fachen Paris-Sieger in Verbindung gebracht wurde. Denn die Selbstverständlichkeit, mit der die Nummer eins der Welt ihre ersten fünf Matches in Roland-Garros gewann, erinnerte stark an den spanischen Sandplatzkönig.

“Ich spiele gut, das sieht man”, ließ Sinner zuletzt fast schon ungewohnt selbstbewusst wissen - und betrieb damit trotzdem noch Understatement. Denn der 23-Jährige montierte seine Gegner am Bois de Boulogne bislang allesamt erbarmungslos ab und gab auf dem Weg in die Vorschlussrunde keinen einzigen Satz ab.

Auch Alcaraz in Topform

Viertelfinalgegner Alexander Bublik wähnte Sinner daher gar in einer "anderen Dimension". In die, so scheint es, derzeit nur Carlos Alcaraz eindringen kann. Der spanische Titelverteidiger zeigte vor allem zuletzt gegen Tommy Paul eine überragende Leistung, viel scheint auf das Traumfinale zwischen ihm und Sinner hinauszulaufen.

Doch dafür muss Sinner im Halbfinale zunächst an Novak Djokovic vorbei. Der serbische Großmeister gewann im Viertelfinale gegen Alexander Zverev in vier Sätzen und stellte damit einmal mehr unter Beweis, dass mit ihm auch im Spätherbst seiner Karriere zu rechnen ist. “Es wird sicher wieder ein großartiges Match, hoffentlich bin ich bereit”, verlautete Sinner.

Djokovic streut Sinner Rosen

Im direkten Vergleich zwischen Sinner und Djokovic steht es 4:4, in den drei jüngsten Aufeinandertreffen behielt stets der Südtiroler die Oberhand. Das bislang einzige Treffen auf Sand ging 2021 in Monte-Carlo hingegen an Djokovic. Doch auch der 38-Jährige weiß, dass Sinner längst auf einem anderen Niveau angelangt ist.

“Jannik ist in hervorragender Form und war in den vergangenen Jahren verdientermaßen der beste Spieler. Er spielt fantastisches, offensives Tennis und ist in jeder Hinsicht einfach superstark”, meinte Djokovic nach dem Erfolg über Zverev. Untermauert wird dieser Eindruck von einer Statistik: Sollte Sinner am Freitagabend gegen Djokovic gewinnen, wäre es auf Major-Ebene sein 20. Matchsieg in Folge.

