Roland-Garros 2025 live: Alexander Zverev vs. Learner Tien im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft zum Auftakt der French Open auf Learner Tien. Das Match gibt es ab ca. 12:10 live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 14:50 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev beginnt sein Turnier gegen Learner Tien

Im 37. Grand-Slam-Turnier seiner Karriere soll es für Alexander Zverev endlich mit dem ersehnten Titel klappen. Zu den Topfavoriten zählt er bei den French Open diesmal allerdings nicht.

Im Erstrunden-Duell gegen Youngster Learner Tien ist der Deutsche jedoch klarer Favorit. Aber Vorsicht: Gegen den US-Amerikaner hat der Deutsche in dieser Saison in Acapulco bereits in zwei Sätzen verloren.

Zverev vs. Tien - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es ab ca. 12:10 live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros