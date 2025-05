Roland-Garros 2025: Ofner verpasst Fünf-Satz-Sensation gegen Khachanov

Sebastian Ofner hat in der zweiten Runde von Roland-Garros 2025 gegen Karen Khachanov mit 5:7, 6:3, 5:7, 6:4 und 2:6 verloren. Dabei führte der Steirer im fünften Satz schon mit einem Break.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.05.2025, 19:33 Uhr

Es ist gleich einmal ein bisserl komisch losgegangen auf dem Court 7. Das heißt: es ist gar nicht losgegangen, weil der Stuhlschiedsrichter Sebastian Ofner und Karen Khachanov in Antizipation eines Regenschauers vom Platz geschickt hat, bevor die beiden den ersten Punkt ausspielen konnten. Wie gut, dass die Erinnerung an den bis dahin letzten Punkt zwischen dem Steirer und dem Russen noch recht frisch ist: Den gab es am vergangenen Donnerstag im Viertelfinale von Genf, Ofner konnte diese Partie in drei Sätzen für sich entscheiden.

Und tatsächlich hatte der Wetterbericht recht. Wiewohl der angekündigte Guss nicht das Aufziehen der Plane rechtfertigte. Lustigerweise wurde auf allen anderen Courts der Spielbetrieb nicht einmal unterbrochen. Ofner und Khachanov fingen später an, mussten aber dafür früher raus. Beim Stand von 3:2 mit Break für Khachanov begann es dann richtig zu regnen. Nach Wiederaufnahme schaffte Sebastian Ofner den Ausgleich, verlor aber sein Aufschlagspiel zum 5:6 und damit die Chance auf ein neuerliches Comeback.

Ofner im dritten Satz mit mehr Assen als Khachanov

Satz zwei ging dann erstaunlich unspektakulär an die österreichische Nummer eins, der dritte Akt spitzte sich wie schon der erste am Ende zu. Ofner patzte allerdings mit zwölften Spiel mehrmals, Khachanov nahm die Geschenke dankend an. Die Toilettenpause, die sich Ofner danach gönnte, tat not.

Ofner hatte mit Jan-Lennard Struff ja schon in Runde eins einen kompetenten Aufschläger zum Gegner. Karen Khachanov eilt derselbe Ruf voraus. Dennoch war das Service jene Komponente, in der Ofner seinem Gegner fast problemlos das Wasser reichen konnte. Ein Beispiel? Im dritten Satz hatte Ofner am Ende drei Asse in seiner Bilanz stehen, Khachanov keines.

Break und Rebreak in der Entscheidung

Im fünften Spiel gab es die erste Breakchance des vierten Durchgangs, Khachanov wehrte sie mit einem Ass ab (ja, da war er wieder, der Kanonenaufschlag). Spätestens jetzt hatte sich der Russe auch dazu entschlossen, den Stopp öfter einzusetzen, was Ofner nicht zwingend freute. Bei 4:4 gab es dennoch die nächste Möglichkeit für den Rückschläger Ofner. Und Khachanov legte eine Rückhand seitlich ins Aus. Die erste Chance auf den Satzausgleich feuerte Ofner wenige Augenblicke später noch hinter die Grundlinie, die zweite mit der Rückhand. Bei der dritten konnte Ofner einen guten Stopp von Khachanov nicht zurückspielen. Die vierte Möglichkeit aber saß.

Alos ging es in einen fünften Satz, den Sebastian Ofner mit einem frühen Break eröffnete. Der Wind half beim Rebreak von Khachanov zum 2:2 heftig mit. Danach leistete sich Ofner fünf schwächere Minuten, gab seinen Aufschlag zum 2:4 ab. Nach einer Spielzeit von 3:58 Stunden hatte Karen Khachanov seinen ersten Matchball. Und den verwertete er auch.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros