Roland-Garros 2025: Zverev nach Aufgabe von Griekspoor im Viertelfinale

Alexander Zverev steht im Viertelfinale von Roland-Garros 2025. Gegner Tallon Griekspoor musste beim Stand von 6:3 und 3:0 für den Deutschen aufgeben

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.06.2025, 14:10 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev musste am Montag nur zwölf Spiele absolvieren

Also, gut: Dann steht es halt nach wenigen Minuten 3:0 für Tallon Griekspoor und es scheint sich das Muster zu bestätigen, dass Alexander Zverev nicht besonders gerne gegen den Niederländer spielt. Das hat man zuletzt in München gesehen, als Griekspoor den Sieg buchstäblich auf dem Schläger hatte. Und im letzten Jahr sowieso. Da lag Zverev im fünften Satz mit zwei Breaks zurück, zog den Kopf gerade mal so noch aus der Schlinge.

Ein Da Capo dieser Probleme also? Von wegen. Zverev gewann fünf Spiele in Folge, servierte nach 39 Minuten sicher zum 6:4 aus.

In dieser Tonart ging es weiter. Alexander Zverev zeigte eine konzentrierte Leistung, wenn nötig, streute der Vorjahresfinalist einen soliden ersten Aufschlag ein, der ihm einen einfachen Punkt brachte. Griekspoor versuchte viel. Wenig bis nichts gelang. Beim Stand von 0:3 kam der Physio auf den Court. Und Griekspoor konnte nicht mehr weiterspielen. Warum, das war für die Fans auf dem Court Suzanne-Lenglen nicht sofort ersichtlich.

Zverev wahrscheinlich gegen Djokovic

Das abrupte Ende führte zur kuriosen Situation, dass Zverev auf dem Court kein Interview mehr geben musste. Oder durfte. Offenbar war die dafür vorgesehene Fachkraft ebenso überrascht wie Zverev selbst, dass dieses Match nach gerade einmal zwölf absolvierten Spielen zu Ende gegangen ist.

Im Viertelfinale könnte es nun zum Treffen mit Novak Djokovic kommen. Der Serbe begann seine Partie gegen Cameron Norrie ein paar Minuten nach dem Start von Zverev auf Lenglen, von einem Sieg des serbischen Großmeisters ist eigentlich auszugehen. Und dann auch davon, dass diese Partie am Mittwoch als Night Session ins Programm genommen wird. Zverev hat bislang noch gar nicht abends gespielt, Djokovic in der dritten Runde gegen Filip Misolic.

In der gegenseitigen Bilanz hat Novak Djokovic übrigens die Nase mit 8:5-Siegen vorne. Das letzte Treffen ist noch gut in Erinnerung: Zverev und Djokovic standen sich im Halbfinale der Australian Open 2025 gegenüber. Zverev gewann den ersten Satz im Tiebreak. Danach musste Djokovic aufgeben.

