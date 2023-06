Roland Garros: Alexander Zverev gewinnt gegen Thomas Martin Etcheverry im Viertelfinale

Zum dritten Mal in Folge steht Alexander Zverev im Halbfinale der French Open in Paris. Gegen den tapferen Argentinier Thomas Martin Etcheverry wackelte der Deutsche zwar kurz, aber letztlich souverän behielt Zverev in vier Sätzen mit 6:4, 3:6, 6:3 und 6:4 die Oberhand.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2023, 22:06 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev bekam es im Viertelfinale der French Open mit dem Argentinier Thomas Martin Etcheverry zu tun

Alexander Zverev schrie seine unbändige Freude heraus und genoss diesen großen Moment unter dem Jubel der Fans. Der Olympiasieger schreibt seine beeindruckende Comeback-Geschichte bei den French Open fort und steht nur ein Jahr nach seiner Horrorverletzung völlig überraschend wieder im Halbfinale von Paris. Kaum ein Experte hatte Zverev vor Turnierbeginn auf dem Zettel - nun ist er plötzlich nur noch zwei Schritte von der Erfüllung seines Lebenstraums Grand-Slam-Titel entfernt.

"Das war das schwierigste Jahr meines Lebens. Ich liebe Tennis, den Wettkampf, und der wurde mir genommen. Ich bin froh, dass ich wieder zurück bin auf dieser Bühne", sagte Zverev unter dem Jubel des Pariser Publikums nach dem hart erkämpften 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 im Viertelfinale gegen Tomas Martin Etcheverry, das auch Boris Becker zum schwärmen brachte: "Sascha Zverev ist wieder zurück", sagte er am Eurosport-Mikrofon, während Zverev selbst sich über das "beste Match in dieser Woche" freute.

3:22 Stunden bis zum Sieg

Mit der nächsten Energieleistung hatte der 26-Jährige seinen argentinischen Kontrahenten niedergerungen und zum dritten Mal in Folge das Ticket für die Vorschlussrunde in Roland Garros gebucht. Nach 3:22 Stunden verwandelte Zverev auf dem größten Pariser Court Philippe Chatrier seinen ersten Matchball. Und richtete den Blick schnell nach vorne.

"Das Turnier ist natürlich noch nicht vorbei. Ich habe hoffentlich noch zwei Matches vor mir, und die werden sicher nicht leichter", sagte Zverev. Er bekommt es am Freitag nun erstmals im Turnier mit einem Top-Ten-Spieler zu tun - in der Night Session kämpfen Vorjahresfinalist Casper Ruud aus Norwegen und der Däne Holger Rune um den verbliebenen Platz im Halbfinale.

Zahlreiche Experten, darunter der letzte deutsche Paris-Finalist Michael Stich (1996), hatten vor dem Turnier Kritik geäußert an Zverev, der sich nach seinem Comeback Ende Dezember monatelang inkonstant präsentiert hatte. Der Hamburger monierte daraufhin "teilweise dumme Kommentare" - und gibt nun die Antwort in Paris auf dem Court.

Etchverry kämpft bis zum Schluss

Auch gegen den Sandplatzspezialisten Etcheverry startete er stark und nahm ihm nach 52 intensiven Minuten erstmals im Turnier einen Satz ab. Zverev zeigte die Faust, die Fans auf der Tribüne des Chatrier bedachten ihren neuen Liebling mit warmem Applaus.

Der laufstarke Etcheverry, der seinen emotionalen Viertelfinaleinzug der im vergangenen Jahr an Krebs verstorbenen Schwester gewidmet hatte, entpuppte sich in seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale aber anschließend als der erwartet eklige Gegner und krallte sich gegen den zwischendurch etwas schläfrig wirkenden Zverev den zweiten Satz.

"Sascha muss jetzt höllisch aufpassen", warnte Becker und Zverev tat ihm den Gefallen. Plötzlich war er wieder voll da - stibitzte sich fünf Spiele in Folge und ließ sich auf seinem Weg ins Halbfinale anschließend nicht mehr aufhalten.

Vor dem Spiel hatte der Diabetiker Zverev nach einem unwürdigen Hickhack in den Runden zuvor und deutlicher Kritik am Veranstalter die Erlaubnis erhalten, sich während der Partie auf dem Platz Insulin-Spritzen zu verabreichen, machte davon aber am Mittwoch keinen Gebrauch. Er verschwand nach dem Gewinn des dritten Satzes stattdessen kurz mit seiner kleinen Tasche in den Katakomben.

Er könne jetzt machen, was er wolle, erklärte Zverev im Anschluss. "Ich glaube, dass die Lösung permanent werden wird. Mir verbieten, dass ich mich spritze, können sie ja nicht."

