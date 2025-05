Roland-Garros: Badosa kämpft Osaka nieder, Garcia sagt Adieu

In einem der Highlight-Matches des Erstrunden-Draws bei den Damen in Roland Garros setzte sich die an Nummer 10 gesetzte Paula Badosa gegen Naomi Osaka mit 6:7 (1), 6:1 und 6:4 durch. Den allerletzten Auftritt in Paris gab es indes für Lokalmatadorin Caroline Garcia.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 19:15 Uhr

© Getty Images Paula Badosa gewann ihr Erstrunden-Match gegen Naomi Osaka in drei Sätzen

Badosa musste sich gegen Osaka nach Satzrückstand zurückkämpfen und fixierte schließlich nach einer Spielzeit von 2 Stunden und 20 Minuten den Einzug in Runde zwei. Die Spanierin, die in den letzten Monaten von einer Rückenverletzung gestoppt wurde, ist nicht mit den allergrößten Erwartungen zum zweiten Major dieses Jahres gereist. "Ich habe in den letzten zweieinhalb Monaten nur ein komplettes Spiel absolviert. Für mich ist jetzt jede Minute auf dem Platz sehr wertvoll. Es geht also nur darum und ich habe keine Erwartungen", meinte Badosa noch vor dem Turnier.

Dies könnte sich nach dem - über weite Strecken durchaus überzeugendem - Erfolg über die vierfache Grand Slam-Siegerin Naomi Osaka nun möglicherweise geändert haben. In Runde zwei wird die 27-jährige Spanierin auf die Siegerin des Duells zwischen McCartney Kessler und Elena Gabriela Ruse treffen.

Einen emotionalen Abschied gab es am Montag aus französischer Sicht zu verkraften: Lokalmatadorin Caroline Garcia, die vor kurzem ihren baldigen Abtritt von der Tennisbühne bekannt gab, verlor gegen die US-Amerikanerin Bernarda Pera mit 4:6 und 4:6 und verabschiedete sich im Anschluss an das Match mit einer tränenreichen Rede vom Heimpublikum.

Einen erfolgreichen Einstand in das Turnier feierte wiederum Emma Raducanu, die gegen die Chinesin Wang mit 7:5, 4:6 und 6:3 die Oberhand behielt. Das französische Publikum darf sich nun auf eine namhafte Zweitrundenbegegnung zwischen der Britin und der vierfachen Turnier-Siegerin Iga Swiatek freuen. Die Polin, für die es zuletzt alles andere als nach Wunsch lief, ließ beim 6:3, 6:3 gegen die Slowakin Rebecca Sramkova relativ wenig anbrennen.

Damen-Einzel-Tableau bei den French Open