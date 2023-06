Roland Garros: Sebastian Ofner muss sich Stefanos Tsitsipas beugen

Die fantastische Reise von Sebastian Ofner in Roland Garros 2023 ist im Achtelfinale zu ihrem Ende gekommen. Ofner unterlag Stefanos Tsitsipas mit 5:7, 3:6 und 0:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2023, 21:08 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner am Sonntag auf dem Court Suzanne_Lenglen

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Aus der Qualifikation ins Achtelfinale von Roland Garros und erstmals unter die besten 100 Spieler der Welt. Das ist die grandiose Bilanz der Tage von Paris für Sebastian Ofner. In Stefanos Tsitsipas hat der Steirer aber erwartungsgemäß seinen Meister gefunden. Der Finalist von 2021 setzte sich mit 7:5, 6:3 und 6:0 durch und trifft am Dienstag im Viertelfinale auf Turnierfavorit Carlos Alcaraz.

Das Match hätte für den österreichischen Außenseiter nicht besser beginnen können - nämlich mit einem Break. Tsitsipas kam zum 2:2 zurück, danach ging es mit dem Aufschlag bis zum 5:4. Schon hier musste Ofner drei Satzbälle abwehren, ein paar Minuten später war es dann aber so weit. Eine Vorhand Ofners segelte ins Aus, Tsitsipas gewann Satz eins mit 7:5.

Tsitsipas nun gegen Angstgegner Alcaraz

Im zweiten Satz reichte dem Griechen das Break zum 4:2, zu Beginn des dritten gab Ofner erneut seinen Aufschlag ab. Ofner wehrte sich zwar nach wie vor, aber Stefanos Tsitsipas, der schon in Rom einen sehr guten Eindruck hinterlassen hatte, ließ kein Comeback mehr zu. Für den Mann aus Athen ging es ja auch darum, möglichst unbeschwert in das Treffen mit Alcaraz zu gehen. Gegen den Spanier hat Tsitsipas eine Bilanz von 0:4. Zuletzt ging er im Endspiel von Barcelona chancenlos in zwei Sätzen unter.

Nach 1:45 Stunden wehrte Ofner den ersten Matchball seines Gegners noch mit einem Vorhandwinner ab, den zweiten legte Tsitsipas höchstselbst ins Netz. Ein Ass besiegelte dann aber das Ende des Matches.

Sebastian Ofner dagegen darf sein Abschneiden in Paris feiern. 240.000.- Euro hat Ofner mit dem Einzug in das Achtelfinale kassiert. Und in der nächsten Weltrangliste wird er knapp übr Platz 80 aufscheinen. Ein neues Karriere-Hoch.

