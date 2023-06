Roland Garros: Sinner vergibt Matchbälle, fliegt gegen Altmaier raus

Jannik Sinner hat sich mit einem Fünf-Satz-Niederlage gegen Daniel Altmaier in der zweiten Runde von Roland Garros 2023 varabschiedet. Und vergab dabei zwei Matchbälle.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.06.2023, 18:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner am Donnerstag in Roland Garros

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Was für ein Match von Daniel Altmaier! Der deutsche Davis-Cup-Spieler sorgte bei den French Open 2023 für die nächste Überraschung, schlug den an Position acht gesetzten Jannik Sinner mit 6:7 (0), 7:6 (7), 1:6, 7:6 (4) und 7:5.

Altmaier erwischte den besseren Start, ging mit einem Break in Führung. Sinner glich aus und holte sich den Satz in einem Tiebreak, in dem er keinen Gegenpunkt zuließ. Umgekehrtes Spiel in Durchgang zwei, nun ging die Kurzentscheidung an den Außenseiter. Der dritte Satz wurde zur klaren Angelenheit für Sinner.

Im vierten Satz führte Altmaier früh mit 3:0. Sinner aber kam zurück, breakte den deutschen Davis-Cup-Spieler zum 5:4. Altmaier bäumte sich noch einmal auf, konnte eine erste Breakchance nicht nutzen, wehrte dafür zwei Matchbälle von Sinner ab - einen recht glücklich mit einem Ball an das Netzband. Altmaier schaffte tatsächlich den Ausgleich. Wenige Minuten später musste zum dritten Mal ein Tiebreak über den Ausgang eines Satzes entscheiden. Dieses startete gleich einmal mit vier Mini-Breaks. Altmaier führte mit 5:3, legte eine Rückhand ins Aus.

Altmaier nun gegen Dimitrov

Beim nächsten Punkte klappte das schon besser: Ein Rückhandschuss die Linie entlang brachte Altmaier zwei Satzbälle. Nach 4:11 Stunden Spielzeit stand es 2:2 in Sätzen. In der Entscheidung schlug Altmaier zuerst zu - mit dem Break zum 4:3. Zu diesem Zeitpunkt wirkte der Mann aus Kempen schon längst wie der fittere Spieler, hatte zudem mehr Varianten im Spiel parat. Nach exakt fünf Stunden Spielzeit schlug Altmaier bei 5:4 zum Matchgewinn auf. Aber es paatezu dieser grandiosen Partie, dass es plötzlich noch einmal 15:40 stand.

Die ersten beiden Breakchancen wehrte Altmaier ab, die dritte versenkte Sinner mit einem Smash. Alles wieder offen? Von wegen! Daniel Altmaier holte sich den Vorteil umgehend zurück. Und ließ die ersten drei Matchbälle aus. Nach 5:18 Stunden Spielzeit hatte Altmaier seine vierte Chance, Sinner retournierte einen Smash zum Einstand. Die Nerven lagen blank - Sinner ließ bei seiner dritten Möglichkeit zum Ausgleich ebenfalls einen einfachen Überkopfball aus. Und zwei Punkte später durfte sich Daniel Altmaier von den Fans auf dem Court Suzanne-Lenglen feiern lassen.

Der nächste Gegner steht schon fest: Es wird Grigor Dimitrov werden, der sich gegen Emil Ruusuvuori glatt in drei Sätzen behaupten konnte. Vor Altmaier haben am Donnerstag schon Borna Coric mit einem Fünf-Satz-Erfolg gegen Thiem-Bezwinger Pedro Cachin und Vorjahresfinalist Casper Ruud mit einem Sieg in vier Sätzen gegen den Italiener Giulio Zeppieri die dritte Runde erreicht.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros