"Rooftop-Girls": Nach Federer-Match nun Training bei Rafael Nadal

Erinnert ihr euch noch an das "Rooftop-Match" zwischen Vittoria, Carola und Roger Federer? Der hat den beiden nun ein ganz besonderes Training organisiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 14:59 Uhr

Der erste Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 - er hat dafür gesorgt, dass einigen die Decke auf den Kopf gefallen ist. "Tennis at home" war ein großes Stichwort, und andere? Sind einfach aufs Dach gestiegen.

Zum Beispiel Vittoria und Carola. Die beiden Mädels aus Italien waren ihrer Tennisleidenschaft auf dem Hausdach nachgegangen, und das wiederum war Roger Federer aufgefallen. Der hatte ein Video der beiden entdeckt und fand das "Rooftop-Tennis" der beiden "eine ganz wundervolle Idee".

Tennis? Italien? Federer? Es passte dann natürlich ebenso ganz wundervoll, dass Federer eine Reihe an Sponsoren bei sich weiß, und der passende hier Barilla hieß. Der Nudelfabrikant, dessen Pasta bereits Steffi Graf in den 1990er-Jahren servierte, heckte mit Federer einen Überraschungsbesuch aus. Denn Federer war natürlich zufällig auch der Lieblingsspieler der beiden Mädels.

Der Aktion wurde am Ende gar für einen Laureus-Award nominiert.

"Rooftop-Girls" dürfen bei Rafa Nadal trainieren

Jetzt ging die "Rooftop-Aktion" in eine Verlängerung. Federer meldete sich erneut, er kenne ein richtig gutes Sommercamp. "Ich habe mit der Rafa Nadal Academy gesprochen", erklärte er, Barilla und er würden die beiden gerne hinschicken.

Gesagt, getan: Und die Mädels? Waren natürlich begeistert. Ein Traum, so ihr Fazit, "die Coaches und alle anderen Leute sind so nett", schwärmten sie. "Ich würde gerne mein ganzes Leben hier bleiben", so Carola, die Jüngere der beiden.

Ach ja, und was ist mit dem Lieblingsspieler? Da bleiben die Mädels ihrem Roger treu. "Nadal ist mein zweitliebster Spieler", erklärte Vittoria, und Carola hob die beiden dann fast auf dasselbe Level.

Ob noch eine Fortsetzung folgt oder die beiden tatsächlich auf Manacor einziehen und eine Profikarriere anvisieren? Wir sind gespannt.