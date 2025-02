Rybakina über Ivanisevic-Trennung: "Bin keine einfache Spielerin"

Elena Rybakina hat ihr Schweigen gebrochen und erstmals über die Hintergründe ihrer Trennung von Kurzzeit-Coach Goran Ivanisevic gesprochen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 05.02.2025, 07:56 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina hat sich bezüglich ihrer Trennung von Kurzzeit-Coach Goran Ivanisevic zu Wort gemeldet

Die Wimbledon-Siegerin von 2022 und der ehemalige kroatische Grand-Slam-Sieger und langjährige Betreuer von Novak Djokovic hatten sich nach einer kurzen Probezeit von nur wenigen Wochen wieder getrennt. Die Bekanntgabe der Trennung erfolgte nach Rybakinas Achtelfinal-Niederlage gegen die spätere Turniersiegerin Madison Keys durch Ivanisevic auf Instagram: „Nach unserer Probezeit, die mit den Australian Open endete, wünsche ich Elena und ihrem Team viel Glück für die Zukunft“, postete der Kroate.

Nun hat sich auch die für Kasachstan spielende Moskauerin bezüglich der Trennung zur Wort gemeldet: "Wir haben uns einfach zusammengesetzt, geredet und beschlossen, getrennte Wege zu gehen “, erklärte die 25-Jährige, die die kurze gemeinsame Zeit jedoch nicht als verschwendet betrachtet: "Ich denke, ich habe viel gelernt, und es ist nicht einfach, eine gute Zusammenarbeit zu finden.“

Rückkehr zu Vukov als Knackpunkt

Sie sei sich außerdem durchaus bewusst, dass es herausfordernd sein könne, sie zu betreuen: "Ich bin keine so einfache Spielerin, wie manche Leute vielleicht denken. Manche glauben vielleicht ‚Oh, mit ihr ist es einfach‘ oder so, aber so ist es nicht wirklich “, so Rybakina.

Im Januar hatte Rybakina klargemacht, dass sie ihren Langzeit-Coach Stefano Vukov trotz seiner vorläufigen WTA-Sperre wegen Fehlverhaltens wieder in ihrem Team haben wollte. Ein Faktum, das bei der Trennung von Ivanisevic wohl durchaus eine Rolle gespielt haben dürfte.

Im Moment ist die derzeitige Nummer 5 der WTA-Rangliste in Abu Dhabi im Einsatz, wo sie im Achtelfinale auf die US-Amerikanerin Katie Volynets treffen wird.

