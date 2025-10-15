Saison beendet: Gael Monfils richtet Blick auf das Jahr 2026

Gael Monfils erklärt das Tennisjahr 2025 für beendet. Eine Verletzung macht es dem Franzosen nicht möglich, um im Herbst bei Turnier um Weltranglistenpunkte zu kämpfen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 14:44 Uhr

© Getty Images Die gute Laune des Gael Monfils dürfen die Fans erst im kommenden Jahr wieder genießen.

Erst vor einigen Wochen gab Gael Monfils bekannt, dass die Saison 2026 die letzte als aktiver Tennisprofi sein wird. Der Franzose hat sich zum Karriereende im nächsten Jahr entschieden. Nun machte Monfils zudem öffentlich, dass die Fans ihn in diesem Jahr nicht mehr auf dem Tenniscourt sehen werden.

Eine nun schon länger andauernde Knöchelverletzung möchte der 39-Jährige stattdessen auskurieren lassen, um im kommenden Jahr letztmalig konkurrenzfähig zu sein. Ein Umstand, der für den ehemaligen sechsten der Weltrangliste keineswegs neu ist. Immer wieder stoppten Verletzungen den 13-maligen Toursieger.

Monfils mit keinem guten Sommer

Sein letztes Match spielte Monfils beim Turnier im chinesischen Chengdu Mitte September. Die Partie musste der Routinier im dritten Satz verletzungsbedingt aufgeben. Der Tennissommer 2025 lief für Gael Monfils alles andere als erfolgreich. Zuletzt gelangen beim Mastersturnier in Miami im März mindestens zwei Siege in Folge bei einem Event.

Bei den US Open setzte es bereits in der ersten Runde eine Fünfsatzniederlage gegen den Russen Roman Safiullin. Nur bei den Australian Open erinnerte Monfils mit drei Siegen (u.a. gegen Taylor Fritz) und dem Achtelfinaleinzug an seine alten Qualitäten. Ein letztes Aufgalopp soll nun im nächsten Jahr erfolgen.