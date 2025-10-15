Six Kings Slam: Alexander Zverev unterliegt Fritz auch diesmal

Alexander Zverev hat beim Einladungsturnier Six Kings Slam in zwei Sätzen gegen Angstgegner Taylor Fritz verloren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 20:05 Uhr

Alexander Zverev kann gegen Taylor Fritz nicht (mehr) gewinnen.

Beim hoch dotierten Einladungsturnier Six Kings Slam in Saudi-Arabien siegte der US-Amerikaner Fritz zum siebten Mal in Folge gegen den Hamburger - 6:3, 6:4 hieß es diesmal für den Weltranglisten-Vierten.

Zverev, aktuell die Nummer 3 der Welt, verlor direkt sein erstes Aufschlagspiel und kam erst zum Ende des ersten Durchgangs zu drei Chancen zum Rebreak, aber Fritz parierte. In Durchgang zwei gelang Fritz das Break zum 2:1, und er ließ anschließend gar nichts mehr anbrennen. Mit einem Ass beendete er schließlich die Partie zu seinen Gunsten.

Hier könnt ihr das Match in unserem Liveticker nachlesen.

Während Fritz also stark aufspielte, blieb Zverev blass; auch in Sachen Aufschlag. Womöglich auch seinen bereits länger bestehenden Rückenproblemen geschuldet.

Fritz trifft damit im Halbfinale des Events in Riad auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz.

Am heutigen Abend außerdem auf dem Platz: Jannik Sinner gegen Stefanos Tsitsipas (der für den verletzten Jack Draper einspringt). Der Sieger dieser Partie darf dann gegen Novak Djokovic ran.

Six Kings Slam: Der Sieger erhält 6 Millionen Euro

Der Six Kings Slam wird zum zweiten Mal nach 2024 ausgetragen. Wie im Vorjahr werden insgesamt absurde 13,5 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Jeder der sechs Spieler erhält 1,5 Millionen US-Dollar Antrittsgage, der Sieger zudem 4,5 Millionen US-Dollar Siegprämie. Und damit insgesamt 6 Millionen US-Dollar - mehr als nach einem Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier.

Vorjahressieger in Riad war Jannik Sinner, der mit seiner Aussage, er habe das Turnier nicht des Geldes wegen gespielt (sondern aufgrund des Wettbewerbs gegen die besten Spieler der Welt), sorgte nicht nur bei vielen Fans für großes Amüsement.