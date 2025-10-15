Six Kings Slam: Jannik Sinner ohne Gnade für Tsitsipas

Titelverteidiger Jannik Sinner hat sich beim Six Kings Slam 2025 nicht lange mit Stefanos Tsitsipas aufgehalten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 21:39 Uhr

Jannik Sinner hatte im Vorjahr insgesamt 6 Millionen US-Dollar abgeräumt in Riad (1,5 fürs Antreten, 4,5 für den Sieg) und danach ernsthaft zu vermitteln versucht, dass er das umstrittene Schaukampfevent nicht wegen des Geldes, sondern der starken Konkurrenz gespielt habe.

Nun, in 2025 war die Konkurrenz zumindest zum Auftakt überschaubar. Stefanos Tsitsipas befindet sich seit Monaten in einer veritablen Formkrise und war zudem verletzt; dass ausgerechnet er als Ersatzmann für Jack Draper engagiert worden war, sorgte doch für einige Fragezeichen in der Szene.

Sinner kann's egal sein: 6:2, 6:3 hieß es für den Italiener, der Tsitsipas nach dem schnellen 5:0 in Durchgang eins und 3:0 in Satz zwei zumindest immer mal noch etwas ins Spiel kommen ließ. Mehr aber dann auch nicht. Sinner darf nun im Halbfinale gegen Novak Djokovic ran.

Zuvor hatte Taylor Fritz souverän gegen Alexander Zverev gewonnen. Fritz trifft nun auf Carlos Alcaraz.