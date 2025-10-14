Six Kings Slam: Sieger kassiert mehr als US‑Open‑Champion

Ab Mittwoch wird in Riad der Sieger des Six Kings Slam gesucht. Dieser erhält sechs Millionen US-Dollar - und damit mehr als Carlos Alcaraz für seinen Triumph bei den diesjährigen US Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2025, 17:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Im Vorjahr holte Jannik Sinner den Titel

Fünf Millionen US-Dollar kassierte Carlos Alcaraz für seinen Triumph bei den US Open 2025. Sollte der Spanier dieser Tage beim Six Kings Slam triumphieren, würde er diesen Wert noch einmal deutlich übertreffen. Denn für den Sieg beim Einladungsturnier in Riad gibt es insgesamt sechs Millionen US-Dollar.

Diese Summe setzt sich aus der Antrittsgage (1,5 Millionen US-Dollar) und dem Siegerscheck (4,5 Millionen Dollar) zusammen. Um in Saudi-Arabiens Hauptstadt den Titel zu holen, benötigt Alcaraz lediglich zwei Siege. Denn der Weltranglistenerste steht wie der 24-fache Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic nach einem Freilos direkt im Halbfinale.

Ausschließlich Topstars am Start

Warum beim Six Kings Slam mit Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Djokovic und Stefanos Tsitsipas ausschließlich Topstars der Szene an den Start gehen, liegt freilich auf der Hand. Selbst die Reisestrapazen inmitten der Saison sowie die anhaltende Kritik von Menschenrechtsorganisationen änderten nicht daran, dass den Zuschauern in Saudi-Arabien auch in diesem Jahr wieder großes Tennis präsentiert werden wird.

Schon bei der Premiere vor zwölf Monaten präsentierten die Veranstalter mit Alcaraz, Sinner, Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev und Holger Rune ein Weltklasse-Teilnehmerfeld. Den höchsten Preisscheck in der Tennisgeschichte sicherte sich letztlich Sinner, der Alcaraz im Finale in drei Sätzen besiegte.

Für eine Wiederholung des Vorjahrescoups benötigt der Südtiroler - im Gegensatz zu Alcaraz und Djokovic - drei Siege. Denn Sinner muss bereits im Viertelfinale gegen Tsitsipas ran, zudem werden sich am Mittwoch in Riad auch Alexander Zverev und Taylor Fritz gegenüberstehen.