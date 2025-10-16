Six Kings Slams: Sinner zu stark für Djokovic, im Finale nun gegen Alcaraz

Jannik Sinner ist mit einem 6:4 und 6:2 gegen Novak Djokovic in das Endspiel des Six Kings Slams 2025 eingezogen. Dort geht es am Samstag gegen Carlos Alcaraz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.10.2025, 21:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner nähert sich wieder seiner Hochform

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Sinner und Djokovic sind sich in dieser Saison zweimal im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers begegnet, sowohl in Roland-Garros wie auch in Wimbledon konnte sich der Italiener durchsetzen. Und auch in Riad erwischte Sinner den besseren Start, ging mit einem Break mit 2:1 in Führung. Das reichte dem Titelverteidiger bei den Six Kings auch schon Durchgang eins ging mit 6:4 an Jannik Sinner.

Der zweite Akt begann dann gleich mit Aufschlagverlust des serbischen Großmeisters. Ein paar Minuten später gab es das nächste Break für Sinner zum 4:1. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden.

Wo spielt Djokovic in diesem Jahr noch?

Im Endspiel am Samstag geht es gegen Carlos Alcaraz, der beim 6:4 und 6.2 gegen Taylor Fritz gar keine Probleme hatte. Damit kommt es zur Wiederholung des Vorjahresfinales. Dieses hatte Jannik Sinner für sich entscheiden können. Morgen gibt es einen Ruhetag.

Wo man Novak Djokovic in dieser Spielzeit noch sehen wird, ist dagegen unsicher. Dass er in Athen antreten wird, wo sein Bruder den Turnierdirektor gibt, hat Djokovic schon bei den US Open erklärt. Aber ob es auch Starts beim Paris Indoors oder bei den ATP Finals geben wird, ist offen. Und fraglich.

