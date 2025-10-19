"So viele Verletzungen und Burnouts wie nie zuvor“ – Fritz warnt vor Tour-Entwicklung

Immer mehr Verletzungen und frühzeitige Beendigungen der Saison: Zu viele Turniere und erschwerte Platz- und Ballbedingungen bringen die Tennisstars an ihre Grenzen. Jack Draper und Taylor Fritz schließen sich in der Kritik-Welle an.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.10.2025, 19:21 Uhr

Wie man es von Taylor Fritz kennt, gewährt der US-Amerikaner immer wieder ehrliche Einblicke in die Welt der Tennisprofis – so auch in einer öffentlichen Diskussion mit Jack Draper auf Twitter. Erst vor einem Monat hatte die britische Tennishoffnung seine bislang beste Saison vorzeitig beenden müssen. Eine Armverletzung, die ihn schon bei den US Open beeinträchtigt hatte, erwies sich als schwerwiegender als zunächst befürchtet.

Als einen der Hauptgründe – oder zumindest als deutlichen Verstärker – für solche Verletzungen sieht Draper den vollgepackten Tourkalender. „Verletzungen werden passieren … wir bringen unsere Körper im Spitzensport zu Leistungen, für die sie eigentlich nicht gemacht sind.“ Und nachdem Novak Djokovic erst kürzlich betonte, „Langlebigkeit ist eine meiner größten Motivationen“, sieht Draper genau dieses Ziel für die neue Tennisgeneration ernsthaft gefährdet: „Die Tour und der Kalender müssen sich anpassen, wenn auch nur einer von uns eine gewisse Langlebigkeit in seiner Karriere erreichen soll …“

Nur wenige Stunden später antwortete Fritz direkt auf Drapers Tweet und stimmte dem jungen Briten zu: „Absolut. Wir sehen heute mehr Verletzungen und Burnout als je zuvor – auch, weil Bälle, Plätze und Bedingungen insgesamt deutlich langsamer geworden sind. Das macht die wöchentliche Belastung noch körperlich anspruchsvoller und fordert unseren Körpern deutlich mehr ab.“ Damit sprach die Nummer 4 der Welt eine zweite aktuelle Kontroverse an. Denn erst Ende September hatte Roger Federer den Turnierverantwortlichen vorgeworfen, die Courts absichtlich zu verlangsamen – vordergründig, um ein mögliches Finale zwischen Sinner und Alcaraz zu begünstigen.