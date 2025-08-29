Stefanos Tsitsipas: Bescheidenes Jahr bei den Grand Slams

Mit der knappen Fünfsatzniederlage gegen Daniel Altmaier hat Stefanos Tsitsipas den nächsten bitteren Rückschlag in diesem Jahr hinnehmen müssen. Die Grand-Slam-Bilanz in dieser Saison ist für den Griechen damit alles andere als zufriedenstellend.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 15:09 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas musste sich nach einem Marathon-Match gegen Daniel Altmaier geschlagen geben.

Am Ende passte diese Niederlage zu Stefanos Tsitsipas und den gezeigten Leistungen im Jahr 2025. Mit dem Break zum 6:5 besiegelte Daniel Altmaier im fünften Satz das Zweitrundenaus des Griechen bei den US Open. Damit stand das nächste frühe Ausscheiden des ehemaligen Top-10-Spielers fest und beendete die Grand-Slam-Saison frühzeitig.

Die Major-Bilanz in diesem Jahr ist für Stefanos Tsitsipas alles andere als zufriedenstellend. Vielleicht ist sogar, gemessen an den eigenen Ansprüchen, der Begriff „katastrophal“ angebracht. Nur zwei Siege sammelte der 27-Jährige bei den vier großen Turnieren.

Nur zwei Siege auf Majorebene für Tsitsipas

Neben dem Erstrundenerfolg in New York, zog Stefanos Tsitsipas auch in Paris in die zweite Runde ein. In Wimbledon und zuvor bei den Australian Open war sogar direkt in der ersten Runde Schluss.

Es ist das Zeugnis von turbulenten Monaten, die nach der Loslösung vom eigenen Vater mehr Chaos als Erfolge brachten. Das positive Gefühl des Triumphs beim 500er-Turnier in Dubai vor knapp einem halben Jahr dürfte bereits lange verflogen sein.

Nun gilt es die negativen Erfahrungen und Rückschläge der letzten Monate als Sprungbett zunehmen und nach der Rückkehr zu Vater Apostolos zunächst das eigene Selbstvertrauen zu schärfen. Denn Tennisspielen kann man ja bekanntlich nicht verlernen.

