Stefanos Tsitsipas ersetzt Jack Draper beim Six Kings Slam

Der Six Kings Slam muss nach der Absage von Jack Draper nicht ohne sechsten König auskommen. Stefanos Tsitsipas wird Mitte Oktober beim Showevent in Saudi-Arabien an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2025, 19:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stefanos Tsitsipas wird in Saudi-Arabien aufschlagen

Nur fünf anstelle von sechs Wüstenkönigen? Das kam für die Veranstalter des Six Kings Slam in Saudi-Arabien freilich nicht infrage. Und also wurde am Mittwoch Stefanos Tsitsipas als Ersatzmann für Jack Draper präsentiert. Der Brite musste die Saison 2025 aufgrund einer Armverletzung bekanntermaßen vorzeitig beenden.

Neben Tsitsipas werden beim Showevent in Riad zudem Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev und Taylor Fritz an den Start gehen. Bei der Premiere im Vorjahr erhielt jeder der sechs Spieler eine Antrittsprämie in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar, für den späteren Triumphator Sinner gab es weitere sechs Millionen US-Dollar.

Saudi-Arabien investiert massiv in den Tennissport

Seit Jahren pumpt Saudi-Arabien enorme Summen in den Sport, Tennis zählte dabei zuletzt zu den vorrangigen Zielen. Schon bald könnte im Wüstenstaat auch ein ATP-Masters-1000-Turnier über die Bühne gehen. Kritiker werfen dem Land vor, mithilfe von "Sportswashing" Verfehlungen wie Menschenrechtsverletzungen übertünchen zu wollen.

Vom 15. bis 18. Oktober wird es in Riad allenfalls zu einem Star-Auflauf allererster Güte kommen. Als Nummer 27 der Welt ist Tsitsipas, der am Donnerstag seinen Start beim ATP-500-Turnier in Peking (25. September bis 1. Oktober) absagte, der am schlechtesten platzierte Teilnehmer des Events.